الهند تعلن أنها ستنقل مكتب قنصليتها إلى العاصمة عدن وتعد الرئيس بالكثير من الدعم

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت الهند أنها تعمل على نقل مكتب الخدمات القنصلية الهندية الى العاصمة المؤقتة عدن، ودراسة العديد من برامج الدعم للحكومة والشعب اليمني.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد سفير جمهورية الهند سهيل اعجاز خان.

ووفق وكالة سبأ، تطرق اللقاء للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين، ومستجدات الاوضاع المحلية على مختلف المستويات.

كما تطرق اللقاء الى الدعم الدولي المطلوب للإصلاحات الاقتصادية، والتحسن الملموس في موقف العملة الوطنية بفضل الإجراءات المنسقة بين الحكومة، والبنك المركزي، ودعم الأشقاء والأصدقاء.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على علاقات التعاون الثنائي والصداقة العريقة التي تربط البلدين، معربا عن تقديره واخوانه اعضاء المجلس، والحكومة لمواقف الهند التاريخية الى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية بما في ذلك شحنات القمح، والمساعدات الطبية، والأدوية، ولقاحات كوفيد-19.

كما عبر عن شكره لبرامج المنح الدراسية والتدريب التي تقدمها الهند لليمنيين عبر المجلس الهندي للعلاقات الثقافية وبرنامج التعاون الفني والاقتصادي، التي استفاد منها عديد الطلاب والمتدربين في الأعوام الأخيرة.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، لافتا الى انه رغم الظروف الاستثنائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنة الاخيرة حوالي مليار دولار.

وأعرب الرئيس عن تطلعه الى تسهيلات أكبر لاستيراد القمح الهندي بأسعار تفضيلية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي كتطوير إنتاج الحبوب، والخضروات.

كما أكد الدور الحيوي للهند في ضمان الامن البحري والملاحة العالمية في البحر الاحمر، ومضيق باب المندب الذي يتطلب دعم الحكومة الشرعية لإنهاء التهديد الحوثي، باعتبارها الضامن الحقيقي للاستقرار، والشريك القادر على تعزيز المصالح المشتركة في الأمن، والتنمية.

من جانبه أكد السفير الهندي، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن، وسلامة أراضيه والعمل الوثيق مع مجلس القيادة والحكومة على الدفع بالعلاقات الثنائية الى افاق اوسع، ومواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.