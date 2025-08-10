عجائب الأستاذ جابر وغرائب الدكتور ربيع في مجموعة قصصية جديدة للقاص العمراني جريمة مركبة في ذمار.. الحوثيون يختطفون أطفال مختطف لديهم لإجباره على تسجيل اعترافات عدن: توجيهات حكومية بشأن ضبط الأسعار على ضوء التحسن في سعر الصرف الهند تعلن أنها ستنقل مكتب قنصليتها إلى العاصمة عدن وتعد الرئيس بالكثير من الدعم عقوبة جديدة في السعودية خاصة بالقصائد وناشريها مقيم عربي يبيع رُتباً عسكرية بدون ترخيص في عاصمة خليجية من أين تأتي الأندية التركية بهذه الأموال الطائلة؟ تحضيرات عاجلة لمفاوضات بين الأطراف من أجل السويداء بالأردن ندوة اقتصادية بمأرب تناقش الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية هل اليمن الاتحادي هو الحل؟
ربما تقرأ قصيدة فتعجبك جماليات صورها الشعرية، فتلجأ إلى مشاركتها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً ونشرها واستخدامها بصور مختلفة دون علم الشاعر صاحب القصيدة، غير أن هذا الأمر بحد ذاته سيعرضك إلى المساءلة في السعودية، إذ يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
وأكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن استخدام القصائد أو نشرها دون موافقة صاحبها يُعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، ويعرّض المخالف لعقوبات وغرامات مالية.
غرامة 5 آلاف ريال
ونشرت الهيئة، إنفوجرافيك توعوياً، لقضية تضمنت قيام أحد الأفراد بأداء قصيدة شعرية ونشرها عبر قناة تابعة له على منصة تواصل اجتماعي واستخدامها لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صاحب الحق، حيث تقررت العقوبة بغرامة مالية بلغت 5 آلاف ريال وإزالة الانتهاك.
حماية حقوق المؤلف
وأضافت أن استخدام أي مصنف أدبي أو فني دون إذن مسبق من صاحب الحق يُعد مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، ويعرض مرتكبه للإجراءات النظامية والعقوبات المقررة.