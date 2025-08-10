عقوبة جديدة في السعودية خاصة بالقصائد وناشريها

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ربما تقرأ قصيدة فتعجبك جماليات صورها الشعرية، فتلجأ إلى مشاركتها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً ونشرها واستخدامها بصور مختلفة دون علم الشاعر صاحب القصيدة، غير أن هذا الأمر بحد ذاته سيعرضك إلى المساءلة في السعودية، إذ يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.

وأكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن استخدام القصائد أو نشرها دون موافقة صاحبها يُعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، ويعرّض المخالف لعقوبات وغرامات مالية.

غرامة 5 آلاف ريال

ونشرت الهيئة، إنفوجرافيك توعوياً، لقضية تضمنت قيام أحد الأفراد بأداء قصيدة شعرية ونشرها عبر قناة تابعة له على منصة تواصل اجتماعي واستخدامها لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صاحب الحق، حيث تقررت العقوبة بغرامة مالية بلغت 5 آلاف ريال وإزالة الانتهاك.

حماية حقوق المؤلف

وأضافت أن استخدام أي مصنف أدبي أو فني دون إذن مسبق من صاحب الحق يُعد مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف، ويعرض مرتكبه للإجراءات النظامية والعقوبات المقررة.