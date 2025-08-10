مقيم عربي يبيع رُتباً عسكرية بدون ترخيص في عاصمة خليجية

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية -إدارة البحث الجنائي والرخص - تمكن من ضبط شخص من الجنسية السورية يقوم ببيع رتب عسكرية خاصة بقوة الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام من غير ترخيص.

وقالت «الداخلية» في بيان إن «المعلومات الأمنية أكدت بقيام المتهم بعرض رتب عسكرية للبيع، وبعد إعداد كمين محكم، تم ضبطه وعثر بحوزته على 700 رتبة متنوعة تابعة لوزارة الداخلية، و 300 رتبة متنوعة للحرس الوطني و 270 رتبة متنوعة لوزارة الدفاع، و 500 باجة متنوعة لوزارات وهيئات الداخلية - الدفاع - الحرس – الإطفاء - الجمارك).»

وأضافت أنه «تم التحفظ على المضبوطات وحجز المتهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص».

وأكدت الوزارة أنها «لن تتهاون مع أي أعمال تمس هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية أو تسيء لاستخدام شعاراتها، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشابهة عبر قنواتها الرسمية وهاتف الطوارئ 112».