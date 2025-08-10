آخر الاخبار

من أين تأتي الأندية التركية بهذه الأموال الطائلة؟ تحضيرات عاجلة لمفاوضات بين الأطراف من أجل السويداء بالأردن ندوة اقتصادية بمأرب تناقش الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية هل اليمن الاتحادي هو الحل؟ انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الإعلامية اليمنية في القاهرة أمطار متفاوتة وحرارة شديدة وتحذيرات للمواطنين.. الطقس المتوقع للساعات القادمة لجنة تنظيم الواردات تبدأ استقبال طلبات المصارفة والتحويل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.. المعبقي يتحدث عن الآلية الجديدة تحديث بأسعار الصرف اليوم الأحد تخلصك من آلام العضلات- 7 أطعمة أحرص على تناولها أمن لحج يحبط تهريب معدات سرية للحوثيين ويكشف شبكة تمتد من سوريا إلى الحديدة

انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الإعلامية اليمنية في القاهرة

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس – القاهرة
عدد القراءات 127

 

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية ضمن إطار البرنامج التأهيلي للكفاءات اليمنية الذي افتتحه معالي الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق.

 

تحمل الدورة عنوان “المهارات الإعلامية الحديثة والإلقاء وصناعة المحتوى الإعلامي” وتهدف إلى رفع قدرات الإعلاميين اليمنيين ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى.

 

وتستمر الدورة خلال الفترة من 9 وحتى 12 أغسطس 2025 بواقع ثلاث ساعات تدريبية يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء وتشمل محاور عملية وتطبيقية تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الإلقاء الاحترافي وصناعة المحتوى الإعلامي المتميز.

 

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية على تمكين الكوادر الإعلامية اليمنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة وسوق العمل الإعلامي,

وحاضر في الدورة كل من: أ/سمير السروري، باحث في سلك الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث بالمملكة المغربية ومدير إدارة البحوث في وزارة الإعلام اليمنية ومذيع تلفزيوني والدكتور السعودي عيسى الربعي باحث في سلك الدكتوراه في الصحافة والإعلام بجمهورية مصر العربية وناقد تلفزيوني.

  
إقراء أيضاً
ندوة اقتصادية بمأرب تناقش الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الشرعية في ظل التجاوزا
بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لل
المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب يقدم أكثر من 100 ألف خدمة مجانية منذ أغ
خمسة شعراء إلى نهائي مسابقة أمير الشعراء بمحافظة عدن
انطلاق المرحلة الـ16 من مسابقة أمير الشعراء بمدينة عدن وسط أجواء تنافسية
وكيل وزارة الاوقاف يدشن بمأرب دورة في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول