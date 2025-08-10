انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الإعلامية اليمنية في القاهرة

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس – القاهرة

عدد القراءات 127

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية ضمن إطار البرنامج التأهيلي للكفاءات اليمنية الذي افتتحه معالي الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق.

تحمل الدورة عنوان “المهارات الإعلامية الحديثة والإلقاء وصناعة المحتوى الإعلامي” وتهدف إلى رفع قدرات الإعلاميين اليمنيين ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى.

وتستمر الدورة خلال الفترة من 9 وحتى 12 أغسطس 2025 بواقع ثلاث ساعات تدريبية يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء وتشمل محاور عملية وتطبيقية تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الإلقاء الاحترافي وصناعة المحتوى الإعلامي المتميز.

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية على تمكين الكوادر الإعلامية اليمنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة وسوق العمل الإعلامي,

وحاضر في الدورة كل من: أ/سمير السروري، باحث في سلك الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث بالمملكة المغربية ومدير إدارة البحوث في وزارة الإعلام اليمنية ومذيع تلفزيوني والدكتور السعودي عيسى الربعي باحث في سلك الدكتوراه في الصحافة والإعلام بجمهورية مصر العربية وناقد تلفزيوني.