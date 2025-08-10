أمطار متفاوتة وحرارة شديدة وتحذيرات للمواطنين.. الطقس المتوقع للساعات القادمة

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 157

توقع الأرصاد أمطارا رعدية متفاوتة على معظم المحافظات الجبلية والساحلية، محذرا من السيول والانهيارات واضطراب البحر في سقطرى و خليج عدن.

وتوقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى حار جداً، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من محافظتي المهرة وحضرموت، وأمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والسهول الساحلية الغربية، والرياح معتدلة تنشط نهاراً وتكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالاً حتى محافظات تعز، لحج والضالع وتمتد شرقاً حتى محافظتي البيضاء وأبين، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، جاف وصحو إلى غائم جزئياً وحار إلى شديد الحرارة تتراوح درجات الحرارة العظمى من (38-45) درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 35 / 28 - المكلا 35 / 27 - الحديدة 37 / 31 - سقطرى 32 / 25 - المخا 38 / 30 - الغيضة 28 / 24 - زنجبار 38 / 28 - لحج 38 / 29 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 42 / 28 - مأرب 40 / 27 - عتق 38 / 27 - بيحان 39 / 28 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 33 / 17 - تعز 31 / 21 - ذمار 29 / 13 - الضالع 35 / 21 - إب 27 / 16 - البيضاء 33 / 18 .

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان ومن العواصف الرعدية ومن الانزلاقات الصخرية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها، كما حذّر المركز، الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل أبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل شبوة والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وحذّر المركز، ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة، وكذا الأخوة المواطنين والصيادين في سواحل محافظات شبوة، أبين، عدن ولحج من التيارات الساحبة.