تحديث بأسعار الصرف اليوم الأحد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الأحد 10 أغسطس 2025
عدن:
الريال السعودي:
شراء: 425 بيع: 430
الدولار الأميركي:
شراء: 1618 بيع: 1636
صنعاء:
الريال السعودي:
شراء: 140 بيع: 140.5
الدولار الأميركي:
شراء: 535 بيع: 540