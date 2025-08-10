آخر الاخبار

تحديث بأسعار الصرف اليوم الأحد

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الأحد 10 أغسطس 2025

 عدن:

الريال السعودي:

 شراء: 425 بيع: 430

الدولار الأميركي: 

شراء: 1618 بيع: 1636

 صنعاء: 

الريال السعودي:

 شراء: 140 بيع: 140.5

الدولار الأميركي: 

شراء: 535 بيع: 540

