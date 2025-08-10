تخلصك من آلام العضلات- 7 أطعمة أحرص على تناولها

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 151

إذا كنت تعاني من آلام العضلات بين الحين والآخر، مما يضطر العديد إلى تناول العقاقير الطبية لتخفيف الألم، ولكن هناك أطعمة تساعد على استرخاء العضلات، أدرجها في نظامك الغذائي للاستفادة منها.إعلان في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" أطعمة طبيعية تساهم في استرخاء العضلات وتخفيف الآمها، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health

الزعفران أثبتت الأبحاث أن الزعفران له خصائص مضادة للالتهابات، ويُنصح الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا بتناول الزعفران للوقاية من آلام العضلات، حيث يحتوي على مركبات التانين والفلافونويد والأنثوسيانين، مما يُخفف الألم الناتج عن المواد الكيميائية.

الكركم

الكركمين، المركب الطبيعي الموجود في الكركم، يُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأدوية المضادة للالتهابات، ويُنصح بتناول الكركم بأي شكل من الأشكال للاستفادة من فوائده، يُعد الكركم بلا شك أفضل بديل طبيعي للأدوية.

عصير الرمان

فاكهة الرمان رائعةٌ حقًا من حيث فوائدها الصحية، ومن أبرزها خصائصها المُرخية للعضلات، فهي تحتوي على الفلافونويدات والأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، مما يزيد من خصائصها المضادة للالتهابات.

عصير البطيخ

يمكن لعصير البطيخ أن يساعد في تخفيف آلام العضلات وتنظيم معدل ضربات القلب لدى الرياضيين، ويحتوي البطيخ على حمض السيترولين، وهو حمض أميني أساسي يُخفف آلام العضلات بفعالية.

البابونج

شاي البابونج هو علاج تقليدي لآلام الظهر، وتشنجات العضلات والألم الروماتيزم، وذلك بفضل خصائصه المضادة للتشنجات.

الفلفل الحاريحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين، وهو قلويد يُخلّف تأثيرًا مُخدّرًا عند تناوله، ويعمل كمرخٍ طبيعي للعضلات، وبالتالي فهو مفيد لعلاج الألم والتشنجات وآلام الظهر المزمنة.

زيت السمكيحتوي زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي بديل طبيعي لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وُمكن استخدامه لعلاج آلام الظهر والرقبة المزمنة، بالإضافة إلى الآلام الحادة غير الجراحية، كما يُخفف أيضًا من آلام التهاب المفاصل