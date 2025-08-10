أمن لحج يحبط تهريب معدات سرية للحوثيين ويكشف شبكة تمتد من سوريا إلى الحديدة

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 276

في تطور أمني لافت، أحبطت قوات الأمن في محافظة لحج عملية تهريب معدات بحرية حساسة ورافعات مخصصة لإنزال حاويات السفن، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وجاءت العملية بعد الاشتباه بشاحنة في نقطة الحسيني شمال الحوطة، حيث عُثر بداخلها على الرافعات مخفية بإحكام تحت أغطية ثقيلة، ليتبين لاحقاً أنها كانت متجهة نحو صنعاء ومنها إلى الحديدة.

بالتزامن، كشفت القوات اليمنية اعترافات خلية تهريب الأسلحة التي ضُبطت الشهر الماضي على متن سفينة "الشروا" المحمّلة بـ 750 طناً من الأسلحة الإستراتيجية والكيميائية.

المتهمون – وعددهم 7 – أقروا بمسارات التهريب، ومصادر الأسلحة، والقيادات الحوثية المتورطة داخل اليمن وخارجه، إضافة إلى دور “حزب الله” في تدريبهم ونقلهم عبر سوريا ودول أخرى.

التحقيقات بيّنت أن الحوثيين يستخدمون أساليب تمويه متقنة، منها إخفاء الشحنات داخل معدات ورش ومولدات كهربائية، وسلوك طرق بحرية ملتوية عبر الصومال وإريتريا بعيداً عن المسارات الدولية، بإدارة شبكة يقودها قياديون بارزون من الحديدة، أبرزهم حسين حامد حمزة العطاس، ومحمد درهم المؤيد، ويحيى محمد العراقي، إلى جانب عدد من المساعدين.