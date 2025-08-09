رئيس الوزراء العراقي يفاجئ المليشيات الشيعية في العراق بخصوص سلاحها حزب الإصلاح يستنكر التناولات المسيئة للسعودية ولمؤسسات الشرعية الحكومة اليمنية ترحب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة الحزام الأمني بلحج يحبط تحركا للحوثيين كان يهدف إلى أعادة الحياة إلى ميناء الحديدة ويضبط معدات هامة تستعمل في الموانئ كانت في طريقها إلى صنعاء تعرف على أذكى وأسرع نموذج ذكاء اصطناعي يعادل حملة الدكتوراه .. خدمة مذهلة بلا حدود خبراء التغذية يحذرون من مخاطر البطيخ الصحية حرائر اليمن في مأرب يقمن فعالية استقبال حاشدة لزوجة الشهيد صالح حنتوس. شاهد حلقة جديدة.. الربع يستضيف مهدي المشاط للحديث عن حكاية نصف الراتب بعد سنوات.. ترامب يكشف موعد لقائه المنتظر مع بوتين أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم
ندد حزب التجمع اليمني للإصلاح بـ “التناولات” التي تمس علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني -في تدوينة على حسابه بمنصة إكس- نأسف لقيام بعض الإعلاميين والناشطين بتوجيه خطاب تجريحي وساخر ومسيء إلى مؤسسات الشرعية اليمنية ورموزها، بدءًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والأحزاب الوطنية ومكونات الشرعية اليمنية.
واعتبر العديني ذلك تجاوزاً واضحاً لمبادئ النقد المهني، وخروج عن الأطر القانونية الناظمة لحرية التعبير.
وأكد أن تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا الانقلابية وأجنداتها المعادية للوطن.
وتابع "نؤمن بحرية التعبير باعتبارها حقًا دستوريًا مصانًا، فإننا نذكّر بأن هذه الحرية مرتبطة بمسؤولية وطنية وأخلاقية، كما نص عليها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات، بما يضمن عدم المساس بالمصلحة العامة أو خدمة مشاريع الهدم والانقلاب".