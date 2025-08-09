الحزام الأمني بلحج يحبط تحركا للحوثيين كان يهدف إلى أعادة الحياة إلى ميناء الحديدة ويضبط معدات هامة تستعمل في الموانئ كانت في طريقها إلى صنعاء

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أفشلت قوات الحزام الأمني تحركا للمليشيات الحوثية كان يهدف إلى إعادة الحياة في ميناء الحديدة عبر استيراد رافعات خاصة مخصصة لإنزال حاويات السفن حيث نجحت المليشيا في استيراد تلك الرافعات ونقلها من احد السفن إلى أحد الشاحنات وكانت في طريقها للعاصمة صنعاء لولا يقظة القوات الأمنية

وقالت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة من السعودية والإمارات أنها ضبطت رافعات مخصصة لإنزال حاويات السفن في محافظة لحج كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

وأضافت في بيان إن عملية الضبط تمت خلال عملية تفتيش روتيني للشاحنات في نقطة الحسيني شمال مدينة الحوطة.

وأوضح مصدر في عمليات قوات حزام لحج أن عملية الضبط جرت خلال التفتيش الروتيني للمركبات والشاحنات، حيث اشتبه أفراد النقطة بإحدى الشاحنات، ليتم تفتيشها والعثور على الرافعات بداخلها وقد كانت مغطاة بطرابيل محكمة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الرافعات جرى تحميلها من أحد الهناجر في منطقة الرباط، وكانت مهيأة للنقل إلى صنعاء ومنها إلى الحديدة، بحسب اعترافات سائق القاطرة ومرافقيه.

وأكدت قوات الحزام الأمني أنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة، وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات العملية والجهات المتورطة فيها، مشددة على استمرار جهودها في إحكام الرقابة على الطرقات لمنع تهريب المعدات أو المواد التي قد تُستغل بما يضر بالأمن والاستقرار.

وتتواصل عمليات تهريب الأسلحة والمعدات من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى مليشيا الحوثي عبر مسارات برية وبحرية، رغم الجهود الأمنية لضبط هذه التحركات. ويعتمد المهربون على أساليب متطورة لإخفاء الشحنات، بما في ذلك تفكيك المعدات أو تغليفها بأغطية محكمة، فضلًا عن استخدام وثائق شحن مزوّرة لإخفاء وجهتها النهائية.

وخلال السنوات الماضية، ضبطت قوات الأمن والتحالف السعودي الإماراتي عدة شحنات تضمنت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية في مناطق متعددة، كان أحدثها إحباط محاولة تهريب شحنة طائرات مسيّرة في ميناء عدن قبل أيام، وهي معدات ذات استخدام مزدوج يمكن أن تمنح الحوثيين قدرات إضافية في تنفيذ هجمات بعيدة المدى على الأراضي اليمنية ودول الجوار.