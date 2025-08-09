تعرف على أذكى وأسرع نموذج ذكاء اصطناعي يعادل حملة الدكتوراه .. خدمة مذهلة بلا حدود

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 191

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” يوم أمس عبر تدوينة مطولة في موقعها الرسمي عن الجيل الجديد من أداة الدردشة الخاصة بها تحت اسم “شات جي بي تي 5″، كما أتاحت الوصول إلى النموذج مجانا لجميع مستخدمي المنصة.

ووصفت الشركة “شات جي بي تي 5” بأنه أذكى وأسرع نموذج ذكاء اصطناعي قدمته حتى الآن، مؤكدة أنه الأكثر فائدة بين جميع نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، أكد سام ألتمان المدير التنفيذي للشركة أن ذكاء “شات جي بي تي 5” يوازي ذكاء حملة الدكتوراه، ولكن ما أهم الاختلافات بين النموذج الجديد والنسخ القديمة منه؟

بيئة متكاملة من نماذج الذكاء الاصطناعي

قررت “أوبن إيه آي” اتباع أسلوب جديد عند تطويرها للتحديث الجديد لأداة “شات جي بي تي”، فبدلا من أن تطلق عدة نسخ من الأداة بمستويات مختلفة من القوة، جمعت كل هذه النماذج في أداة واحدة.

وتركت للأداة حرية استخدام النسخة التي تتناسب مع المطلوب منها، إذ يمكن تقسيم مستوى ذكاء الأداة وقوتها إلى 3 مستويات مختلفة، الأول وهو “شات جي بي تي 5 برو” وهو المختص بالتفكير العميق والمهام المعقدة، والثاني “شات جي بي تي 5” للمهام المعتادة والتي تطلب قوة أقل قليلا، ثم “شات جي بي تي 5 ميني” الذي يعد الأضعف بين النسخ الثلاثة والمخصص للمهام الأساسية للغاية.

لذا عندما يستقبل “شات جي بي تي 5” طلبا من المستخدم، يقوم بتحليل الطلب واختيار النسخة الأنسب لتنفيذ هذا الطلب، سواء كانت تحتاج إلى تفكير عميق ومعقدة بشكل يحتاج “شات جي بي تي 5 برو” أو كانت بسيطة للغاية للاستخدام “شات جي بي تي 5 ميني” الذي يعد الأسرع بين الثلاثة.

وأكدت الشركة في بيانها أن النموذج الجديد أقل في معدل الهلوسة من النسخ القديمة مما يجعل الأجوبة التي يقدمها أكثر دقة بمعدل 45% من نموذج “شات جي بي تي 4 أو” وبمعدل 80% من نموذج “شات جي بي تي أو 3″، وهذا جعل نيك تورلي رئيس قسم المنتجات في الشركة يؤكد أن “شات جي بي تي 5” يقدم أفضل ما في عالم الذكاء الاصطناعي إذ يمكنك الحصول على نماذج التفكير العميق عندما تحتاجه والنماذج المعتادة في حالة الطلبات التي لا تحتاج لذلك.

وتضيف الشركة أن النموذج الجديد أصبح أقل ميلا للاتفاق مع المستخدم بشكل عام وخاصة مع المستخدمين الذين يعتمدون عليه كمعالج نفسي أو يعرضون عليه مشاكلهم اليومية، كما أن النموذج الآن لن يستخدم الرموز التعبيرية بكثرة كما كان في السابق.

ويظهر تميز التحديث الجديد في الاستخدامات المعقدة التي تطلب دقة أكثر في الإجابة، وذلك مثل البرمجة وكتابة الأكواد البرمجية، إذ أصبح “شات جي بي تي” الآن قادرا على كتابة التطبيقات والألعاب من الصفر.

ومن أجل استعراض هذه القدرة بشكل كافي، قام سام ألتمان باستخدام “شات جي بي تي 5” لتطوير نموذج لغة عميق آخر في أقل من 5 دقائق، واصفا قدراته في كتابة الأكواد بأنها أشبه بالقوة الخارقة التي لم يكن تصورها ممكنا في أي مرحلة سابقة.

معرفة صحية أكبر

حصل “شات جي بي تي 5” على تحسينات كبيرة في مجال الصحة والأسئلة المتعلقة بها بشكل عام، إذ يستطيع الإجابة عن الأسئلة الصحية بشكل أكثر دقة من النماذج السابقة، فضلا عن مراعاته للاختلافات الفردية والمشاكل النفسية بشكل عام.

وتذكر الشركة في بيانها أن التحديث الجديد حاز على درجة أعلى من أي نموذج ذكاء اصطناعي سابق في اختبار “هيلث بينش” (Healthbench) المسؤول عن تقييم جودة الإجابات الصحية لكل نماذج الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا لا يعني أن النموذج يستبدل الأطباء ولكنه يستطيع مساعدة المرضى على فهم التشخيص بشكل أفضل.

كما تحسنت قدرات النموذج في المهام المتعلقة بالكتابة سواء كانت كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو كتابة المحتوى وتلخيصه بشكل عام.

ما تكلفة استخدام “شات جي بي تي 5″؟

يؤكد تورلي أن مهمة الشركة هي نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوصول إليها لكل المستخدمين في العالم، لذلك وفرت الشركة النموذج بشكل مجاني عبر موقعها الرسمي.

ولكن تختلف معدلات الاستخدام بشكل كبير بين النسخ المجانية والمدفوعة للنموذج، إذ يظل نموذج “شات جي بي تي 5 برو” حكرا على باقات “برو” فقط ضمن اشتراكات “شات جي بي تي”.

وتستطيع الباقات الأخرى الاستفادة من مزايا “شات جي بي تي 5” ولكن بمعدل استخدامات مختلفة بناء على كل باقة اشتراك منفصلة للنموذج.

ويعني هذا أن مستخدمي النسخة المجانية يمكنهم الوصول إلى “شات جي بي تي 5” ولكن بمعدل استخدام أقل كثيرا، فضلا عن استخدامهم لنموذج “شات جي بي تي 5 ميني” بشكل غير محدود.