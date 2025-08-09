حرائر اليمن في مأرب يقمن فعالية استقبال حاشدة لزوجة الشهيد صالح حنتوس.

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

أقامت حرائر اليمن بمحافظة مأرب، مساء اليوم، فعالية استقبال حاشدة للمناضلة فاطمة غالب المسوري، زوجة شهيد القرآن الشيخ المجاهد صالح حنتوس ،الذي اغتالته مليشيا الحوثي الإرهابية في الأول من شهر يوليو الماضي 2025م.

وفي الفعالية التي حضرها عدد من القيادات النسوية والشخصيات الاجتماعية والمهتمات بالشأن الوطني والحقوقي ،ألقيت عدد من الكلمات لعدد من القيادات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، أكدن فيها أن هذه الفعالية تأتي تقديراً وتشريفا لبعض من مواقف المناضلة فاطمة المسوري ووالدتها،ودورهما النضالي إلى جانب الشهيد صالح حنتوس، في مواجهة الطغيان الحوثي ومشروعه الطائفي، ومساهمتهما الفاعلة في الدفاع عن القيم والثوابت الوطنية، وخلق وعي مجتمعي بجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، وتعرية زيف كل الذرائع والإدعاءات التي يتخذها الحوثي مظلة للتضليل،في تمرير مشروعه الطائفي.

وأشارت المتحدثات إلى أن صمود المرأة اليمنية، إلى جانب أخيها الرجل في مختلف الجبهات والميادين، يمثل امتداداً لنضال الشعب اليمني في الدفاع عن دينه وهويته وحريته وأهداف الثورة والجمهورية، مؤكدات أن المرأة كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في معركة الكرامة الوطنية.

كما نوهت الكلمات إلى المواقف المشرفة لأسرة الشيخ حنتوس في خلق السلم المجتمعي والتماسك، وقد ضربوا اروع سطور الثبات والوقوف في ووجه الظلم والطائفية ليرتقي شهيدا مدافعا عن الأرض والعرض كوصية خطها لمبادئه وانتهجها بإيمانه القويم، معتبرةً هذا الاستقبال تعبيراً عن التقدير والوفاء.

من جانبها، عبرت المناضلة فاطمة غالب المسوري في كلمتها عن شكرها وامتنانها لحرائر اليمن في مأرب على هذا الاستقبال ، مؤكدة أن تضحيات الشهداء لن تذهب سدى، وأن الطريق التي ساروا فيها مستمرة حتى تحقيق النصر الكامل وعودة الدولة واستعادة كرامة الشعب اليمني.

وأكدت المسوري أن المرأة اليمنية ستظل صامدة وثابتة، وستواصل دورها في دعم القضية الوطنية بكل الوسائل، داعية إلى مزيد من التلاحم والتكاتف لمواجهة المشروع الحوثي السلالي الكهنوتي الذي يستهدف حاضر ومستقبل اليمنيين.

واختتمت الفعالية التي تخللها عرض لوصايا الشهيد حنتوس وفقرات انشادية وقصائد شعرية، تناولت مناقب الشهيد حنتوس، بتكريم رمزي للمناضلة المسوري ووالدتها، وترديد الهتافات الوطنية المؤكدة على مواصلة السير في درب الأحرار حتى تحقيق النصر.