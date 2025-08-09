آخر الاخبار

شاهد حلقة جديدة.. الربع يستضيف مهدي المشاط للحديث عن حكاية نصف الراتب

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 121

في هذه الحلقة، يعلّق محمد الربع على قيام الحوثيين بطباعة عملة جديدة بدون غطاء نقدي، رغم امتناعهم عن صرف رواتب الموظفين، ويستضيف مهدي المشاط لتسليط الضوء أكثر..

 

