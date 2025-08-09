شاهد حلقة جديدة.. الربع يستضيف مهدي المشاط للحديث عن حكاية نصف الراتب بعد سنوات.. ترامب يكشف موعد لقائه المنتظر مع بوتين أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم ريال مدريد يمدد تعاقده مع جونزالو جارسيا لمدة خمسة مواسم تحذير عاجل من قيادة الجيش اللبناني من خلال تحركات غير محسوبة النتائج اسرائيل تقتل ''بيليه فلسطين'' صاحب أشهر هدف في مرمى اليمن تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم بيع وشراء العملات من النقد الأجنبي دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية إطلاق أول فياغرا للنساء لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت
في هذه الحلقة، يعلّق محمد الربع على قيام الحوثيين بطباعة عملة جديدة بدون غطاء نقدي، رغم امتناعهم عن صرف رواتب الموظفين، ويستضيف مهدي المشاط لتسليط الضوء أكثر..