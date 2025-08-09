شاهد حلقة جديدة.. الربع يستضيف مهدي المشاط للحديث عن حكاية نصف الراتب

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

في هذه الحلقة، يعلّق محمد الربع على قيام الحوثيين بطباعة عملة جديدة بدون غطاء نقدي، رغم امتناعهم عن صرف رواتب الموظفين، ويستضيف مهدي المشاط لتسليط الضوء أكثر..