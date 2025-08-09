آخر الاخبار

بعد سنوات.. ترامب يكشف موعد لقائه المنتظر مع بوتين أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم ريال مدريد يمدد تعاقده مع جونزالو جارسيا لمدة خمسة مواسم تحذير عاجل من قيادة الجيش اللبناني من خلال تحركات غير محسوبة النتائج اسرائيل تقتل ''بيليه فلسطين'' صاحب أشهر هدف في مرمى اليمن تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم بيع وشراء العملات من النقد الأجنبي دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية إطلاق أول فياغرا للنساء لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت الحوثيون يتحولون إلى صانعي المخدرات: تجارة الكبتاغون تموّل صواريخهم ضد إسرائيل وحلفائها

أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 244

أسعار الصرف اليوم السبت 9 أغسطس 2025

 عدن

الريال السعودي: شراء 425 | بيع 430

 الدولار الأمريكي: شراء 1618 | بيع 1636

 صنعاء

 الريال السعودي: شراء 140 | بيع 140.5

 الدولار الأمريكي: شراء 535 | بيع 540

إقراء أيضاً
تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم بيع وشراء العملات من النقد الأجنبي
انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت
الحوثيون يتحولون إلى صانعي المخدرات: تجارة الكبتاغون تموّل صواريخهم ضد إسرائيل وح
الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يكسران هجوماً حوثياً واسعاً في الضالع ويحولانه إل
مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين
غرب عدن يشتعل.. اشتباكات بين فصائل الانتقالي تكشف صراعاً على النفوذ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول