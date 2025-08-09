بعد سنوات.. ترامب يكشف موعد لقائه المنتظر مع بوتين أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم ريال مدريد يمدد تعاقده مع جونزالو جارسيا لمدة خمسة مواسم تحذير عاجل من قيادة الجيش اللبناني من خلال تحركات غير محسوبة النتائج اسرائيل تقتل ''بيليه فلسطين'' صاحب أشهر هدف في مرمى اليمن تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم بيع وشراء العملات من النقد الأجنبي دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية إطلاق أول فياغرا للنساء لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت الحوثيون يتحولون إلى صانعي المخدرات: تجارة الكبتاغون تموّل صواريخهم ضد إسرائيل وحلفائها
أسعار الصرف اليوم السبت 9 أغسطس 2025
عدن
الريال السعودي: شراء 425 | بيع 430
الدولار الأمريكي: شراء 1618 | بيع 1636
صنعاء
الريال السعودي: شراء 140 | بيع 140.5
الدولار الأمريكي: شراء 535 | بيع 540