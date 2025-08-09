ريال مدريد يمدد تعاقده مع جونزالو جارسيا لمدة خمسة مواسم

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - رويترز

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد تعاقده مع جونزالو جارسيا لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو حزيران 2030.

وانضم جارسيا إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان عمره عشرة أعوام وظل ضمن قطاع المراحل العمرية لعشرة مواسم، بما في ذلك آخر موسمين، واللذين قضاهما ضمن فريق كاستيا (الفريق الثاني لريال).

وسجل جارسيا ظهوره الأول مع الفريق الأول في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وسجل جارسيا أربعة أهداف في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة كما كان ضمن اختيارات الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل تشكيلة في البطولة.

وأوضح ريال عبر بيان نشره بموقعه على الإنترنت أن جونزالو سجل 25 هدفا لفريق كاستيا.

وأضاف “جونزالو سيشكل الآن عنصرا بالفريق الأول لريال مدريد”.