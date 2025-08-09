دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية إطلاق أول فياغرا للنساء لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت الحوثيون يتحولون إلى صانعي المخدرات: تجارة الكبتاغون تموّل صواريخهم ضد إسرائيل وحلفائها واشنطن تعرض 50 مليون دولار للقبض على رئيس دولة منتخب الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يكسران هجوماً حوثياً واسعاً في الضالع ويحولانه إلى هزيمة ثقيلة مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين صفقة الأرض.. ترامب يكشف بندًا مثيرًا لإنهاء حرب أوكرانيا ويستعد للقاء بوتين قريبًا غرب عدن يشتعل.. اشتباكات بين فصائل الانتقالي تكشف صراعاً على النفوذ اتفاق تاريخي يهز القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا.. تفاصيل
يستعد العالم لاستقبال علاج جديد يوصف بأنه "فياغرا للنساء"، قد يفتح الباب أمام تحسين الصحة الجنسية والحياة بعد انقطاع الطمث، دون الحاجة إلى العلاجات الهرمونية التقليدية.
وأعلنت شركة Weir Science النيوزيلندية عن خططها لإطلاق دواء نباتي جديد يحمل اسم Myregyna، يوصف بأنه أول علاج غير هرموني مخصص لتحسين الوظيفة الجنسية لدى النساء بعد سن الخمسين، مع توقعات بأن تتجاوز مبيعاته 7.5 مليار جنيه إسترليني سنويا.
وأكدت مخترعة الدواء، عالمة الأحياء الخلوية الدكتورة إيونا وير، أن Myregyna أظهر فعالية في تحسين الاستجابة الجنسية وتعزيز الترطيب الطبيعي للجسم، موضحة أن الهدف من تطويره هو عكس آثار متلازمة انقطاع الطمث البولي التناسلي (GSM) التي تؤثر في ملايين النساء حول العالم.
وأشارت وير إلى أن نتائج التجارب السريرية التي أُجريت على نساء نيوزيلنديات تجاوزن سن 55 عاما كانت "مذهلة"، حيث استعادت بعض المشاركات نشاطهن الجنسي بعد سنوات من الانقطاع، ووصلن إلى النشوة دون ألم.
وأضافت: "الفوائد لا تقتصر على الجنس فقط، بل تمنح النساء طاقة وحيوية للاستمتاع بالحياة مجددا".
وتجري المخترعة حاليا محادثات مع شركتين عالميتين للأدوية، وتسعى لتسجيل المنتج لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تمهيدا لطرحه في الأسواق العالمية