انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 347

شهد سوق الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت 9 أغسطس 2025م تراجعاً حاداً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مع انخفاض ملحوظ لقيمة الدولار الأمريكي والريال السعودي.

في عدن:

الدولار الأمريكي:

شراء 1619 ريال، بيع 1635 ريال

الريال السعودي:

شراء 425 ريال، بيع 428 ريال

في صنعاء:

الريال السعودي: شراء 140 ريال، بيع 140.5 ريال

الدولار الأمريكي: شراء 535 ريال، بيع 540 ريال

يُظهر السوق تحولات كبيرة في سعر صرف العملات، ما يعكس تأثيرات اقتصادية مهمة على المشهد المالي في البلاد.