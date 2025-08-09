انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت الحوثيون يتحولون إلى صانعي المخدرات: تجارة الكبتاغون تموّل صواريخهم ضد إسرائيل وحلفائها واشنطن تعرض 50 مليون دولار للقبض على رئيس دولة منتخب الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يكسران هجوماً حوثياً واسعاً في الضالع ويحولانه إلى هزيمة ثقيلة مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين صفقة الأرض.. ترامب يكشف بندًا مثيرًا لإنهاء حرب أوكرانيا ويستعد للقاء بوتين قريبًا غرب عدن يشتعل.. اشتباكات بين فصائل الانتقالي تكشف صراعاً على النفوذ اتفاق تاريخي يهز القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا.. تفاصيل اليويفا يعاقب برشلونة بقسوة.. غرامات فادحة وإيقاف لفليك ومساعده الحوثيون يُصادرون بالقوة أموال حزب المؤتمر الشعبي العام ويحاصرونه سياسيا وشعبيا
شهد سوق الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت 9 أغسطس 2025م تراجعاً حاداً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مع انخفاض ملحوظ لقيمة الدولار الأمريكي والريال السعودي.
في عدن:
الدولار الأمريكي:
شراء 1619 ريال، بيع 1635 ريال
الريال السعودي:
شراء 425 ريال، بيع 428 ريال
في صنعاء:
الريال السعودي: شراء 140 ريال، بيع 140.5 ريال
الدولار الأمريكي: شراء 535 ريال، بيع 540 ريال
يُظهر السوق تحولات كبيرة في سعر صرف العملات، ما يعكس تأثيرات اقتصادية مهمة على المشهد المالي في البلاد.