انهيار غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت الحوثيون يتحولون إلى صانعي المخدرات: تجارة الكبتاغون تموّل صواريخهم ضد إسرائيل وحلفائها واشنطن تعرض 50 مليون دولار للقبض على رئيس دولة منتخب الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يكسران هجوماً حوثياً واسعاً في الضالع ويحولانه إلى هزيمة ثقيلة مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين صفقة الأرض.. ترامب يكشف بندًا مثيرًا لإنهاء حرب أوكرانيا ويستعد للقاء بوتين قريبًا غرب عدن يشتعل.. اشتباكات بين فصائل الانتقالي تكشف صراعاً على النفوذ اتفاق تاريخي يهز القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا.. تفاصيل اليويفا يعاقب برشلونة بقسوة.. غرامات فادحة وإيقاف لفليك ومساعده الحوثيون يُصادرون بالقوة أموال حزب المؤتمر الشعبي العام ويحاصرونه سياسيا وشعبيا
في خطوة وُصفت بالتصعيدية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 50 مليون دولار، مقابل أي معلومات تقود إلى إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد مادورو ومسؤولين في حكومته، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والجريمة المنظمة، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية.