واشنطن تعرض 50 مليون دولار للقبض على رئيس دولة منتخب

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 224

في خطوة وُصفت بالتصعيدية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 50 مليون دولار، مقابل أي معلومات تقود إلى إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد مادورو ومسؤولين في حكومته، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد والجريمة المنظمة، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية.