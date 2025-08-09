الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يكسران هجوماً حوثياً واسعاً في الضالع ويحولانه إلى هزيمة ثقيلة مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين صفقة الأرض.. ترامب يكشف بندًا مثيرًا لإنهاء حرب أوكرانيا ويستعد للقاء بوتين قريبًا غرب عدن يشتعل.. اشتباكات بين فصائل الانتقالي تكشف صراعاً على النفوذ اتفاق تاريخي يهز القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا.. تفاصيل اليويفا يعاقب برشلونة بقسوة.. غرامات فادحة وإيقاف لفليك ومساعده الحوثيون يُصادرون بالقوة أموال حزب المؤتمر الشعبي العام ويحاصرونه سياسيا وشعبيا وزير الدفاع يطالب الحكومة البريطانية بمعدات وتقنيات حديثة لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية مقتل قائد كتيبة في قوات دفاع شبوة برصاص أحد جنوده الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي
في معركة استمرت نحو ساعة، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية، فجر السبت، من إفشال هجوم حوثي عنيف استهدف مواقع متقدمة بقطاع باب غلق شمال الضالع، بعد أن دفعت المليشيات بتعزيزات ميدانية مدعومة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة.
المحاولة التي سعت لاختراق خطوط الدفاع الأمامية اصطدمت بجدار صدّ محكم، حيث تصدت الوحدات المرابطة باحترافية عالية، وكبّدت المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار تحت وابل من النيران المركزة.
وحدة المدفعية نفذت ضربات دقيقة استهدفت مواقع العدو في منطقة هِجار، دمّرت مصادر نيرانه الثقيلة وشلّت حركته بالكامل، فيما أكدت مصادر ميدانية أن المليشيات الحوثية تكثّف هجماتها المتقطعة لكنها تخرج من كل مواجهة بخسائر جديدة تزيد من انهيارها المعنوي.
بالتوازي، شهد قطاع الثوخب بمديرية الحشاء مساء أمس اشتباكات دامية بين فصائل حوثية، إثر رفض مجندين جدد الانصياع لأوامر الدفع بهم إلى جبهة الضالع بدلاً من الساحل الغربي، في ظل غياب الدعم اللوجستي والمستحقات، ما دفع القيادات الميدانية لاتهامهم بالتمرد وإطلاق النار عليهم.
هذه التطورات تأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب المليشيات، تفاقمت بفعل العقوبات والإجراءات الأمريكية الأخيرة التي جففت جزءاً كبيراً من مصادر تمويلها ومنعت وصول الإمدادات العسكرية الإيرانية، في وقت تتلقى فيه ضربات موجعة على مختلف الجبهات.