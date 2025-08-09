مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -متابعات

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، الجمعة، في حادث مروري مروّع وقع في منطقة خبت الرجاع بمحافظة لحج، جراء تصادم عنيف بين شاحنتين على أحد الطرق العامة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادث وقع بعد اصطدام شاحنة متوسطة الحجم كانت تحمل كمية من الدواجن بسيارة نقل أخرى تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص في موقع الحادث، بينما لا تزال تفاصيل الإصابات الأخرى قيد التحقق.