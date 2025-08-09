مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين صفقة الأرض.. ترامب يكشف بندًا مثيرًا لإنهاء حرب أوكرانيا ويستعد للقاء بوتين قريبًا غرب عدن يشتعل.. اشتباكات بين فصائل الانتقالي تكشف صراعاً على النفوذ اتفاق تاريخي يهز القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا.. تفاصيل اليويفا يعاقب برشلونة بقسوة.. غرامات فادحة وإيقاف لفليك ومساعده الحوثيون يُصادرون بالقوة أموال حزب المؤتمر الشعبي العام ويحاصرونه سياسيا وشعبيا وزير الدفاع يطالب الحكومة البريطانية بمعدات وتقنيات حديثة لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية مقتل قائد كتيبة في قوات دفاع شبوة برصاص أحد جنوده الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، الجمعة، في حادث مروري مروّع وقع في منطقة خبت الرجاع بمحافظة لحج، جراء تصادم عنيف بين شاحنتين على أحد الطرق العامة.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادث وقع بعد اصطدام شاحنة متوسطة الحجم كانت تحمل كمية من الدواجن بسيارة نقل أخرى تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص في موقع الحادث، بينما لا تزال تفاصيل الإصابات الأخرى قيد التحقق.