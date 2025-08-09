مأساة على طريق لحج.. مصرع 7 أشخاص في تصادم مروّع بين شاحنتين صفقة الأرض.. ترامب يكشف بندًا مثيرًا لإنهاء حرب أوكرانيا ويستعد للقاء بوتين قريبًا غرب عدن يشتعل.. اشتباكات بين فصائل الانتقالي تكشف صراعاً على النفوذ اتفاق تاريخي يهز القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا.. تفاصيل اليويفا يعاقب برشلونة بقسوة.. غرامات فادحة وإيقاف لفليك ومساعده الحوثيون يُصادرون بالقوة أموال حزب المؤتمر الشعبي العام ويحاصرونه سياسيا وشعبيا وزير الدفاع يطالب الحكومة البريطانية بمعدات وتقنيات حديثة لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية مقتل قائد كتيبة في قوات دفاع شبوة برصاص أحد جنوده الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية
في تحرك دبلوماسي مثير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطته لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا قد تتضمن "تبادل أراض" بين البلدين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تُغيّر مسار النزاع بالكامل.
ترامب، الذي أكد أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قريبًا جدًا" في مكان لم يُكشف عنه، أشار إلى أن الترتيبات الأمنية أخّرت اللقاء، لكنه شدد على أن المفاوضات تركز على مناطق تشهد معارك منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
الخطة تواجه عقبة كبرى، إذ تصر موسكو على ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيًا إلى جانب شبه جزيرة القرم، مقابل وقف إمدادات السلاح الغربي ومنع انضمام كييف للناتو، بينما ترفض أوكرانيا بشكل قاطع أي تنازلات إقليمية وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية وضمانات أمنية غربية قوية.
التحركات الأخيرة شملت تبادل أسرى ورفات جنود في إسطنبول، وزيارات دبلوماسية مكثفة من واشنطن إلى موسكو، وسط ترقب عالمي للقاء المرتقب بين ترامب وبوتين الذي قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع.