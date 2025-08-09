صفقة الأرض.. ترامب يكشف بندًا مثيرًا لإنهاء حرب أوكرانيا ويستعد للقاء بوتين قريبًا

السبت 09 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تحرك دبلوماسي مثير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطته لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا قد تتضمن "تبادل أراض" بين البلدين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تُغيّر مسار النزاع بالكامل.

ترامب، الذي أكد أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قريبًا جدًا" في مكان لم يُكشف عنه، أشار إلى أن الترتيبات الأمنية أخّرت اللقاء، لكنه شدد على أن المفاوضات تركز على مناطق تشهد معارك منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

الخطة تواجه عقبة كبرى، إذ تصر موسكو على ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيًا إلى جانب شبه جزيرة القرم، مقابل وقف إمدادات السلاح الغربي ومنع انضمام كييف للناتو، بينما ترفض أوكرانيا بشكل قاطع أي تنازلات إقليمية وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية وضمانات أمنية غربية قوية.

التحركات الأخيرة شملت تبادل أسرى ورفات جنود في إسطنبول، وزيارات دبلوماسية مكثفة من واشنطن إلى موسكو، وسط ترقب عالمي للقاء المرتقب بين ترامب وبوتين الذي قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع.