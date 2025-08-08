الحوثيون يُصادرون بالقوة أموال حزب المؤتمر الشعبي العام ويحاصرونه سياسيا وشعبيا

الجمعة 08 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أقدمت مليشيا الحوثي على مصادرة مبالغ مالية كبيرة خصصها حزب حزب المؤتمر الشعبي العام لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه في العاصمة صنعاء، وتحويلها بالقوة إلى ما يُعرف بـ"القوة الصاروخية" التابعة للمليشيا.

وخلال الأيام الماضية شنت المليشيا حملة أمنية واسعة استهدفت أنشطة الحزب، تضمنت اقتحام اجتماع عقدته الأمانة العامة للحزب في صنعاء، ومصادرة الأموال التي تم جمعها بجهود ذاتية من قيادات وكوادر المؤتمر، بهدف تنظيم فعالية رسمية كبرى تُحيي الذكرى السنوية لتأسيس الحزب، والتي من المقرر أن تُحتفل بها في 24 أغسطس من كل عام.

وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي فرضت إجراءات أمنية مشددة على مقرات الحزب، واعتقلت عدداً من النشطاء، كما قامت بمصادرة المبالغ المالية التي خُصصت للطباعة، والإعلام، وتنظيم الفعالية، في تصرف يُعد انتهاكاً صريحاً لكل ما تبقى من مساحات عمل سياسي تحت راية الحزب".

وأضاف المصدر أن "هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهميش حزب المؤتمر، أحد أبرز الرموز السياسية في اليمن، وطمس تاريخه وقياداته، وتحويل موارده إلى دعم الأجندة العسكرية للمليشيا، خصوصاً ما يُعرف بـ'القوة الصاروخية' التي تُعد من الركائز الأساسية في الهيكل العسكري الحوثي".

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في أوساط قواعد الحزب وأنصاره، الذين اعتبروها "تدميراً متعمداً للهوية السياسية والتاريخية لحزب المؤتمر"، مشيرين إلى أن منع إحياء الذكرى السنوية يُعد رسالة واضحة بسعي المليشيا إلى تهميش أي كيان سياسي لا يتبع لها، وتحويل صنعاء إلى فضاء حزبي أحادي.

وفي تعليق على الحدث، قال الصحفي والناشط السياسي فارس الحميري في تغريدة له على منصة "إكس"

الحوثيون يصـادرون بالقوة المبالـغ المـالية المخصصة لإحياء فعالية الذكرى الـ43 لتأسيس حـزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، لصالح ما أسموها القـوة الصـاروخية".

وأضاف الحميري: "حزب المؤتمر بصنعاء كان يخطط لإحياء الذكرى بفعالية كبيرة، إلا أن تحركات الحوثيين الأمنية، واقتحامهم اجتماعاً للأمانة العامة، ومصادرة المخصصات المالية، وتصاعد وتيرة التحريض والتخوين، قد تحول دون إحياء المناسبة كما كان مخططاً لها".

ويُعد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تأسس في 24 أغسطس 1982، أحد أبرز الأحزاب السياسية في تاريخ اليمن الحديث، وظل طوال عقود يُشكل قطباً أساسياً في المشهد السياسي، قبل أن تتدهور أوضاعه عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014 وعقب مقتل الرئيس السابق علي صالح في 2017، وما تلاه من تصدعات داخلية وتهميش متزايد.