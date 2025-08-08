وزير الدفاع يطالب الحكومة البريطانية بمعدات وتقنيات حديثة لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية

الجمعة 08 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شدد وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن الداعري اليوم، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف على ضرورة تعزيز البحرية وخفر السواحل اليمنية بالمعدات والتقنيات اللازمة لتتمكن من أداء مهامها في مكافحة التهريب وحماية السواحل اليمنية الممتدة.

واكد الفريق الداعري استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والمسيرات لمليشيا الحوثي الإرهابية واخرها الشحنة المهربة التي تم ضبطها في ميناء عدن قبل أيام من قبل خفر السواحل وجهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة ومصلحة الجمارك، اضافة الى الشحنة التي قبضت عليها المقاومة الوطنية.

كما بحث وزير الدفاع مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل.

واشار وزير الدفاع الى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخصوصا مجال الدفاع والأمن وتامين السواحل اليمنية، مؤكدا

من جهتها جددت السفيرة البريطانية التأكيد على دعم بلادها لليمن وقيادته ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار.