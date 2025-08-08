وزير الدفاع يطالب الحكومة البريطانية بمعدات وتقنيات حديثة لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية مقتل قائد كتيبة في قوات دفاع شبوة برصاص أحد جنوده الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه قبليا في قضية أمام القضاء البهائيون في اليمن... حياة تحت قبضة الرعب بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية
شدد وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن الداعري اليوم، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف على ضرورة تعزيز البحرية وخفر السواحل اليمنية بالمعدات والتقنيات اللازمة لتتمكن من أداء مهامها في مكافحة التهريب وحماية السواحل اليمنية الممتدة.
واكد الفريق الداعري استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والمسيرات لمليشيا الحوثي الإرهابية واخرها الشحنة المهربة التي تم ضبطها في ميناء عدن قبل أيام من قبل خفر السواحل وجهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة ومصلحة الجمارك، اضافة الى الشحنة التي قبضت عليها المقاومة الوطنية.
كما بحث وزير الدفاع مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل.
واشار وزير الدفاع الى عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخصوصا مجال الدفاع والأمن وتامين السواحل اليمنية، مؤكدا
من جهتها جددت السفيرة البريطانية التأكيد على دعم بلادها لليمن وقيادته ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار.