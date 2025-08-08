وزير الدفاع يطالب الحكومة البريطانية بمعدات وتقنيات حديثة لإيقاف تهريب الأسلحة الإيرانية مقتل قائد كتيبة في قوات دفاع شبوة برصاص أحد جنوده الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه قبليا في قضية أمام القضاء البهائيون في اليمن... حياة تحت قبضة الرعب بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية
قُتل قائد كتيبة في اللواء الثالث بقوات دفاع شبوة، الخميس، برصاص أحد أفراد كتيبته، في موقع النقعة بقطاع 4 النفطي، غرب منطقة عياذ بمديرية جردان، محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
ونقلت قناة يمن شباب نت"، إن الجندي أكرم محمد محسن أقدم على إطلاق النار على قائده المباشر، جلال الزغلوي، إثر خلاف نشب بينهما قبل يومين، يُرجح أنه مرتبط بتوقيف راتب الجندي، ما دفع الأخير لتنفيذ جريمته.
وأوضحت المصادر أن الزغلوي قُتل على الفور، فيما تمكنت تلك القوات من القبض على الجندي القاتل عقب الحادثة.
ولم تصدر قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أي تعليق رسمي على الواقعة حتى لحظة نشر الخبر.