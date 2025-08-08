مقتل قائد كتيبة في قوات دفاع شبوة برصاص أحد جنوده

الجمعة 08 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قُتل قائد كتيبة في اللواء الثالث بقوات دفاع شبوة، الخميس، برصاص أحد أفراد كتيبته، في موقع النقعة بقطاع 4 النفطي، غرب منطقة عياذ بمديرية جردان، محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

ونقلت قناة يمن شباب نت"، إن الجندي أكرم محمد محسن أقدم على إطلاق النار على قائده المباشر، جلال الزغلوي، إثر خلاف نشب بينهما قبل يومين، يُرجح أنه مرتبط بتوقيف راتب الجندي، ما دفع الأخير لتنفيذ جريمته.

وأوضحت المصادر أن الزغلوي قُتل على الفور، فيما تمكنت تلك القوات من القبض على الجندي القاتل عقب الحادثة.

ولم تصدر قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أي تعليق رسمي على الواقعة حتى لحظة نشر الخبر.