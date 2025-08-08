الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه قبليا في قضية أمام القضاء البهائيون في اليمن... حياة تحت قبضة الرعب بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟
وافق مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، اجتماعه الدوري في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الكابتن ناصر محمود رئيس المجلس على شراء طائرة جديدة من شركة ارباص
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس مستجدات اتفاقية شراء الطائرات مع شركة “إيرباص”، وأقر خطة لشراء طائرة خامسة مطلع العام 2026، ضمن برنامج لتوسيع وتحديث الأسطول بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
كما ناقش الاجتماع القوائم المالية للشركة، وراجع التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، إضافة إلى المصادقة على القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأسهمت في رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.
وأكد الكابتن ناصر محمود أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الناقل الوطني، رغم التحديات القائمة، وفي مقدمتها احتجاز الأرصدة المالية وتدمير بعض الطائرات.
وشدد على التزام الشركة بتنفيذ جدول رحلاتها الداخلية والدولية، وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، انطلاقاً من المطارات المعتمدة من قبل الحكومة.