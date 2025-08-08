الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه قبليا في قضية أمام القضاء البهائيون في اليمن... حياة تحت قبضة الرعب بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟
دعت الولايات المتحدة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية البنك المركزي اليمني، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
وذكر بيان أوردته السفارة الأمريكية لدى اليمن، أن الوقت حان أمام الحكومة اليمنية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بصورة عاجلة.
وسلّط البيان الأمريكي الضوء على الجهود الأخيرة التي قادت إلى تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في المحافظات اليمنية المحررة، بعد سنوات من تدني العملة المحلية وانخفاض قيمتها إلى أرقام قياسية.
ولفت إلى أن "الجهود المبذولة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، خلال الأسبوعين الماضيين، أدّت إلى تعزيز الريال اليمني بنسبة تقارب 50%، والحدّ من المضاربة الجامحة على العملة".
وحثت الولايات المتحدة، عبر بيانها، الحكومة اليمنية، على مواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية على وجه السرعة، منوهةً إلى أن "الاقتصاد اليمني، ومعه حياة اليمنيين وسُبل عيشهم، على المحك".