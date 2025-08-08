تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية

الجمعة 08 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعت الولايات المتحدة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية البنك المركزي اليمني، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.

وذكر بيان أوردته السفارة الأمريكية لدى اليمن، أن الوقت حان أمام الحكومة اليمنية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بصورة عاجلة.

وسلّط البيان الأمريكي الضوء على الجهود الأخيرة التي قادت إلى تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في المحافظات اليمنية المحررة، بعد سنوات من تدني العملة المحلية وانخفاض قيمتها إلى أرقام قياسية.

ولفت إلى أن "الجهود المبذولة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، خلال الأسبوعين الماضيين، أدّت إلى تعزيز الريال اليمني بنسبة تقارب 50%، والحدّ من المضاربة الجامحة على العملة".

وحثت الولايات المتحدة، عبر بيانها، الحكومة اليمنية، على مواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية على وجه السرعة، منوهةً إلى أن "الاقتصاد اليمني، ومعه حياة اليمنيين وسُبل عيشهم، على المحك".