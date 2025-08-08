الخطوط الجوية اليمنية تقر شراء طائرة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي تحرك أمريكي جديد دعما لخطوات البنك المركزي اليمني في معركة العملة الوطنية قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه قبليا في قضية أمام القضاء البهائيون في اليمن... حياة تحت قبضة الرعب بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟
أقدم قيادي في مليشيا الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، على اختطاف مواطن، لإجباره على التحكيم القبلي في قضية منظورة أمام المحكمة.
وأفادت مصادر محلية أن القيادي الحوثي بكيل حبيش، المعيَّن من قبل المليشيا مديرًا لأمن مديرية السبرة جنوب شرق إب، احتجز المواطن إسلام الجابري، في محاولة لإجباره على تحكيمه في نزاع قضائي قائم بينه وبين طرف آخر.
وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي أعلن انحيازه للطرف الثاني، متعهدًا بحل القضية خارج إطار القضاء، وإجبار الجابري على القبول بذلك.
وبحسب المصادر، رفض الجابري هذا الإجراء التعسفي، مؤكدًا تمسكه بموقفه القانوني واللجوء إلى القضاء، ما دفع القيادي الحوثي إلى الزج به في سجن المديرية.
واستنكر مقربون من الجابري عملية الاحتجاز، مؤكدين أن ما حدث يمثل استهدافًا صارخًا للقضاء، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية ضد القيادي الحوثي الذي يستغل سلطته للتدخل في عمل المؤسسات القضائية.