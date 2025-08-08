قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه قبليا في قضية أمام القضاء

الجمعة 08 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 307

أقدم قيادي في مليشيا الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، على اختطاف مواطن، لإجباره على التحكيم القبلي في قضية منظورة أمام المحكمة.

وأفادت مصادر محلية أن القيادي الحوثي بكيل حبيش، المعيَّن من قبل المليشيا مديرًا لأمن مديرية السبرة جنوب شرق إب، احتجز المواطن إسلام الجابري، في محاولة لإجباره على تحكيمه في نزاع قضائي قائم بينه وبين طرف آخر.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي أعلن انحيازه للطرف الثاني، متعهدًا بحل القضية خارج إطار القضاء، وإجبار الجابري على القبول بذلك.

وبحسب المصادر، رفض الجابري هذا الإجراء التعسفي، مؤكدًا تمسكه بموقفه القانوني واللجوء إلى القضاء، ما دفع القيادي الحوثي إلى الزج به في سجن المديرية.

واستنكر مقربون من الجابري عملية الاحتجاز، مؤكدين أن ما حدث يمثل استهدافًا صارخًا للقضاء، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية ضد القيادي الحوثي الذي يستغل سلطته للتدخل في عمل المؤسسات القضائية.