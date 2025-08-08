بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟ الهوس يصل ملاعب كرة القدم.. رسائل خاصة من نجوم البريميرليغ إلى حسناء هوليوود ثلاثون مرشحا لجائزة الكرة الذهبية في مقدمتهم حكيمي ومحمد صلاح أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده اعترفت بقتل 11 زوجا لها خلال مسيرتها الزوجية وعقدت على 18 زوجا بالمتعة.. الإيرانية كلثوم أكبري الزوجة الحنونة التي هزت إيران
وقّعت نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين اتفاقيةً لتعزيز سلامة الصحفيات في اليمن.
وتتضمن الاتفاقية إعداد ورقة سياسات تحوي آلية لتلقي الشكاوى بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وفي الشارع، وأثناء أداء الصحفيات لمهامهن، بالإضافة إلى العنف عبر الإنترنت.
وستمثّل هذه الآلية وسيلةً لحماية الصحفيات من العنف، كما تهدف إلى تعزيز مهاراتهن وقدراتهن في مناهضة هذا العنف، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي