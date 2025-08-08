بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين

الجمعة 08 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

وقّعت نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين اتفاقيةً لتعزيز سلامة الصحفيات في اليمن.

وتتضمن الاتفاقية إعداد ورقة سياسات تحوي آلية لتلقي الشكاوى بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وفي الشارع، وأثناء أداء الصحفيات لمهامهن، بالإضافة إلى العنف عبر الإنترنت.

وستمثّل هذه الآلية وسيلةً لحماية الصحفيات من العنف، كما تهدف إلى تعزيز مهاراتهن وقدراتهن في مناهضة هذا العنف، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي