تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق

الجمعة 08 أغسطس-آب 2025

ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب مع جمعية الصرافين، الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المحافظ المعبقي استعرض تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي.

وأشار المحافظ، الى دور شركات الصرافة في دعم هذه الآلية وأهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح التنفيذ.

بدورهم، أعرب ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدين أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.