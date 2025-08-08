بهدف حماية الصحفيات باليمن .. نقابة الصحفيين توقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصحفيين تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟ الهوس يصل ملاعب كرة القدم.. رسائل خاصة من نجوم البريميرليغ إلى حسناء هوليوود ثلاثون مرشحا لجائزة الكرة الذهبية في مقدمتهم حكيمي ومحمد صلاح أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده اعترفت بقتل 11 زوجا لها خلال مسيرتها الزوجية وعقدت على 18 زوجا بالمتعة.. الإيرانية كلثوم أكبري الزوجة الحنونة التي هزت إيران
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب مع جمعية الصرافين، الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها اعتبارًا من يوم الأحد القادم.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المحافظ المعبقي استعرض تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ، الى دور شركات الصرافة في دعم هذه الآلية وأهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح التنفيذ.
بدورهم، أعرب ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدين أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.