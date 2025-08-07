العليمي خلال لقائه بتكتل الأحزاب: ما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير ونعمل مع الأشقاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟ الهوس يصل ملاعب كرة القدم.. رسائل خاصة من نجوم البريميرليغ إلى حسناء هوليوود ثلاثون مرشحا لجائزة الكرة الذهبية في مقدمتهم حكيمي ومحمد صلاح أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده اعترفت بقتل 11 زوجا لها خلال مسيرتها الزوجية وعقدت على 18 زوجا بالمتعة.. الإيرانية كلثوم أكبري الزوجة الحنونة التي هزت إيران لماذا أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم ؟ وصول زوجة الشهيد صالح حنتوس إلى محافظة مأرب
قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنه آن الأوان للحكومة اليمنية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية على وجه السرعة.
وأوضحت السفارة الأمريكية لدى اليمن، أنها أجرت محادثة مثمرة مع محافظ البنك المركزي "أحمد غالب"، مؤكدة أن الاقتصاد اليمني ومعه حياة اليمنيين وسبل عيشهم على المحك.
وأشارت إلى أن جهود البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تعزيز الريال اليمني بنسبة تقارب خمسين في المائة، والحد من المضاربة الجامحة على العملة، مؤكدةً أهمية الحفاظ على استقلالية البنك بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
من جهتها، شددت بريطانيا على أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم رفاه الشعب اليمني.
وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن "عبدة شريف"، إنها عقدت لقاءً بنّاء مع محافظ البنك المركزي بعدن السيد "أحمد غالب"، وجددت خلاله تأكيد التزام المملكة المتحدة ودعمها لاستقلالية البنك.
ويأتي اللقاء بالتزامن مع تحسن كبير في سعر صرف العملة المحلية وتدابير للبنك المركزي شملت سحب وإيقاف تراخيص نحو خمسين شراكة صرافة مخالفة.