تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنه آن الأوان للحكومة اليمنية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية على وجه السرعة.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى اليمن، أنها أجرت محادثة مثمرة مع محافظ البنك المركزي "أحمد غالب"، مؤكدة أن الاقتصاد اليمني ومعه حياة اليمنيين وسبل عيشهم على المحك.

وأشارت إلى أن جهود البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تعزيز الريال اليمني بنسبة تقارب خمسين في المائة، والحد من المضاربة الجامحة على العملة، مؤكدةً أهمية الحفاظ على استقلالية البنك بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.

من جهتها، شددت بريطانيا على أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم رفاه الشعب اليمني.

وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن "عبدة شريف"، إنها عقدت لقاءً بنّاء مع محافظ البنك المركزي بعدن السيد "أحمد غالب"، وجددت خلاله تأكيد التزام المملكة المتحدة ودعمها لاستقلالية البنك.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع تحسن كبير في سعر صرف العملة المحلية وتدابير للبنك المركزي شملت سحب وإيقاف تراخيص نحو خمسين شراكة صرافة مخالفة.