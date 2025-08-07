وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟ الهوس يصل ملاعب كرة القدم.. رسائل خاصة من نجوم البريميرليغ إلى حسناء هوليوود ثلاثون مرشحا لجائزة الكرة الذهبية في مقدمتهم حكيمي ومحمد صلاح أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده اعترفت بقتل 11 زوجا لها خلال مسيرتها الزوجية وعقدت على 18 زوجا بالمتعة.. الإيرانية كلثوم أكبري الزوجة الحنونة التي هزت إيران لماذا أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم ؟ وصول زوجة الشهيد صالح حنتوس إلى محافظة مأرب الحكومة توجه بخفض تكاليف الحج والعمرة على اليمنيين المعلمون في مواجهة الإقصاء القاتل الحوثيون ينهبون رواتب عشرات الالاف من معلمي اليمن لست سنوات ويمارسون أكبر عملية إحلال وظيفي وفق معايير طائفية وسلالية
كشف وزير التجارة والصناعة محمد الأشول عن أسباب الحقيقية وراء تحسن الريال اليمني، مرجِعًا ذلك لانهيار سوق المضاربة نتيجة تدخل البنك المركزي بإجراءات رقابية صارمة، وتحديد هوية كبار المضاربين، متوقعًا مزيدًا من التحسن.
وحذر الوزير الأشول في حوار صحفي مع الصحوة نت المواطنين من إيداع أموالهم لدى الصرافين، داعيًا إلى وضعها في البنوك، وأعلن عن حدث اقتصادي مهم في عدن منتصف أغسطس، من شأنه جذب الاستثمار وامتصاص السيولة وتحويلها للقنوات الإنتاجية.
وأكد تفاعل المواطنين مع حملات ضبط الأسعار، وأشار إلى إجراءات حكومية تشمل إعادة تصدير النفط وتنشيط الإنتاج والاستثمار، وتنظيم الاستيراد عبر البنوك.
وأقر الوزير بارتفاع الأسعار، واعتبرها غير مقبولة، معربًا عن أمله في تحسنها مع استقرار العملة، مؤكداً دعم الحكومة للبيئة التجارية رغم التحديات.
ووصف الأشول طباعة الحوثيين للعملة المزورة بالجريمة المنظمة، مؤكدًا ملاحقة مرتكبيها. وشدد أن الحكومة مسؤولة عن كل اليمنيين، وستتخذ الإجراءات المناسبة، مع التأكيد على منع الحوثيين من الاستيراد عبر واجهاتهم المالية.