وزير التجارة يكشف خفايا إنعاش الريال اليمني ويوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟ الهوس يصل ملاعب كرة القدم.. رسائل خاصة من نجوم البريميرليغ إلى حسناء هوليوود ثلاثون مرشحا لجائزة الكرة الذهبية في مقدمتهم حكيمي ومحمد صلاح أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده اعترفت بقتل 11 زوجا لها خلال مسيرتها الزوجية وعقدت على 18 زوجا بالمتعة.. الإيرانية كلثوم أكبري الزوجة الحنونة التي هزت إيران لماذا أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم ؟ وصول زوجة الشهيد صالح حنتوس إلى محافظة مأرب الحكومة توجه بخفض تكاليف الحج والعمرة على اليمنيين المعلمون في مواجهة الإقصاء القاتل الحوثيون ينهبون رواتب عشرات الالاف من معلمي اليمن لست سنوات ويمارسون أكبر عملية إحلال وظيفي وفق معايير طائفية وسلالية
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس إن جيمس ماديسون لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيغيب عن معظم مباريات الموسم الجديد بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة.
وتعرض ماديسون للإصابة خلال مباراة ودية ضد نيوكاسل يونايتد، وخرج محمولا على محفة.
وأضافت (بي.بي.سي) أن المدرب توماس فرانك قال إنها نفس الركبة التي سبق وأن تعرض ماديسون (28 عاما) للإصابة فيها.
وأجبرت إصابة في الركبة في مايو أيار ماديسون على الابتعاد عن الملاعب في أواخر الموسم الماضي.
ولم يستجب توتنهام فورا لطلب التعليق.