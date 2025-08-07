الهوس يصل ملاعب كرة القدم.. رسائل خاصة من نجوم البريميرليغ إلى حسناء هوليوود

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 123

يبدو أن الهوس بالممثلة الأميركية سيدني سويني لم يعد مقتصرا على الجمهور، بل وصل صداه إلى ملاعب كرة القدم، وتحديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث باتت النجمة الشابة حديث العديد من لاعبي الأندية الكبرى.

فمنذ إعلانها انفصالها عن رجل الأعمال جوناثان دافينو، الذي كانت مرتبطة به منذ عام 2018، استقبلت سويني كما هائلا من الرسائل الخاصة، من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعضها وصل إلى حد عروض سفر ورحلات رومانسية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" في تقرير خاص لها.

اهتمام من كبار الأندية

وذكرت الصحيفة أن لاعبين من أندية القمة، من أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول حاولوا التواصل معها عبر "إنستغرام"، طامحين بفرصة لقاء سيدني سويني أو مواعدتها.

لكن، ورغم كثافة الرسائل والعروض، لم ترد سويني على أي منها حتى الآن، بحسب مصادر مقربة منها أكدت أنها "تستمتع بحياتها كعزباء، وتركز حاليا على نفسها ومشاريعها".

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء اللاعبين الذين تواصلوا مع سيدني سويني، لكنها أكدت أن بعضهم عرض عليها رحلة سفر مجانية إلى بريطانيا لحضور مباريات والخروج معا.

ما بعد الانفصال

وشوهدت سويني من دون خاتم الخطوبة أول مرة فبراير الماضي، وصرّحت في أكثر من مناسبة أنها سعيدة بمساحة الحرية التي تعيشها حاليا، وتركّز على صداقاتها وتطوير مسيرتها المهنية.

بعيدا عن أضواء هوليوود، تقضي سويني وقتها في ترميم السيارات الكلاسيكية، والمشي مع كلابها، ومتابعة استثماراتها العقارية المتنوعة، حيث تمتلك حالياً عقارات في لوس أنجلوس وفلوريدا.