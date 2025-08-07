وصول زوجة الشهيد صالح حنتوس إلى محافظة مأرب

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وصلت إلى مدينة مأرب، مساء أمس، المناضلة فاطمة المسوري، زوجة الشهيد الشيخ صالح حنتوس، برفقة والدتها سِتره، بعد رحلة شاقة ، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي عمّمت اسميهما على جميع النقاط العسكرية منذ لحظة استشهاد الشيخ حنتوس.

وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا الحوثية سعت بكل جبنٍ لإعاقة وصول زوجة الشيخ حنتوس ووالدتها، في محاولة ، منعها لمنعها من مغادرة مناطق سيطرتها.

ويرى كثيرون أن وصول زوجة الشهيد حنتوس إلى مأرب بمثابة صفعة رمزية لممارسات القمع الحوثي، ويعكس مدى الإصرار الشعبي على التمسك بالكرامة ورفض الاستسلام، خاصة في ظل ما تتعرض له أسر الشهداء والمناضلين من استهداف واضطهاد متواصل.