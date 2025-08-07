الهوس يصل ملاعب كرة القدم.. رسائل خاصة من نجوم البريميرليغ إلى حسناء هوليوود ثلاثون مرشحا لجائزة الكرة الذهبية في مقدمتهم حكيمي ومحمد صلاح أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده اعترفت بقتل 11 زوجا لها خلال مسيرتها الزوجية وعقدت على 18 زوجا بالمتعة.. الإيرانية كلثوم أكبري الزوجة الحنونة التي هزت إيران لماذا أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم ؟ وصول زوجة الشهيد صالح حنتوس إلى محافظة مأرب الحكومة توجه بخفض تكاليف الحج والعمرة على اليمنيين المعلمون في مواجهة الإقصاء القاتل الحوثيون ينهبون رواتب عشرات الالاف من معلمي اليمن لست سنوات ويمارسون أكبر عملية إحلال وظيفي وفق معايير طائفية وسلالية قوات الأمن في مأرب تتلقى إشادة أمريكية الطقس المتوقع في اليمن للثلاثة الأيام القادمة
وصلت إلى مدينة مأرب، مساء أمس، المناضلة فاطمة المسوري، زوجة الشهيد الشيخ صالح حنتوس، برفقة والدتها سِتره، بعد رحلة شاقة ، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي عمّمت اسميهما على جميع النقاط العسكرية منذ لحظة استشهاد الشيخ حنتوس.
وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا الحوثية سعت بكل جبنٍ لإعاقة وصول زوجة الشيخ حنتوس ووالدتها، في محاولة ، منعها لمنعها من مغادرة مناطق سيطرتها.
ويرى كثيرون أن وصول زوجة الشهيد حنتوس إلى مأرب بمثابة صفعة رمزية لممارسات القمع الحوثي، ويعكس مدى الإصرار الشعبي على التمسك بالكرامة ورفض الاستسلام، خاصة في ظل ما تتعرض له أسر الشهداء والمناضلين من استهداف واضطهاد متواصل.