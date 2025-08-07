الحكومة توجه بخفض تكاليف الحج والعمرة على اليمنيين

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 188

وجّه رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، وزارة الأوقاف والإرشاد بإجراء إصلاحات جذرية في ملف الحج والعمرة، تشمل معالجة الاختلالات، وتحسين مستوى الخدمات، وخفض الكلفة بما يخدم مصلحة الحجاج والمعتمرين اليمنيين.

وأكد بن بريك أن الحكومة تنظر إلى خدمة الحجاج والمعتمرين كـ”مسؤولية مقدسة”، تستوجب أقصى درجات النزاهة والشفافية والتيسير، داعيًا إلى رفع جودة الخدمات وتقليص الأعباء المالية التي يتحملها الحجاج، واعتبار الكفاءة معيارًا أساسيًا في تحمل المسؤوليات.

وشدد على أهمية تنفيذ المصفوفة الإصلاحية المتفق عليها بين وزارتي الأوقاف والمالية، والتي تتضمن مراجعة شاملة للإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية، وتفعيل آليات الرقابة على الشركات والوكالات، وضمان توزيع عادل للفرص، وتيسير إجراءات التسجيل والاختيار، وتحقيق الشفافية والمساءلة.

و ناقش الاجتماع تقييم موسم الحج للعام 1446هـ، وأبرز التحديات والاختلالات التي شابت الموسم الماضي، وأوصى بوضع معالجات واضحة لضمان عدم تكرارها، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الحج ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.

ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز الشراكة مع وكالات الحج والعمرة وعدم تهميش دورها، والاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى، والتعامل مع هذا الملف كخدمة عامة يجب أن تُدار بكفاءة ومن دون محاباة أو ارتجال.

من جانبه، استعرض وزير الأوقاف ووكيل قطاع الحج والعمرة الصعوبات التي واجهت الموسم الماضي، والمقترحات المطروحة لتطوير الأداء المؤسسي للوزارة، مؤكدين التزامهم الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء والعمل ضمن رؤية حكومية موحدة في هذه المرحلة الاستثنائية