قوات الأمن في مأرب تتلقى إشادة أمريكية

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 210

تلقت قوات الأمن في محافظة مأرب اشادة من السفارة الأمريكية لدى اليمن، على نجاحها في اعتراض أكثر من 70 كيلو غراما من الحشيش كانت مخبأة في مركبة قادمة من مناطق تسيطر عليها المليشيات الحوثية.

واشارت السفارة في منشور لها على منصة (اكس)، الى اهمية الدور المحوري الذي تقوم به الحكومة اليمنية في حماية المواطنين من مخاطر المخدرات غير المشروعة، وتعطيل مصادر الدخل غير القانونية لمليشيات الحوثي.

وقالت امريكا، ان انتاج الحوثيين للمخدرات وتجارتهم بها، يقوض امن اليمن والمنطقة بأسرها..مجددة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليمن في الدفاع عن سيادته وأمنه وسلامة شعبه.

ويوم الأحد، تمكنت الأجهزة الأمنية في مأرب، من ضبط 70 كجم من مادة الحشيش المخدر، كانت مموهة بعناية على متن سيارة قادمة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وتسليمها إلى الجهات ذات الاختصاص.