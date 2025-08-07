الطقس المتوقع في اليمن للثلاثة الأيام القادمة أكثر محافظات اليمن تعرضًا للقمع الحوثي.. أرقام مفزعة الحكومة تمنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والشراء وتصدر توجيهات وقرارات جديدة مهمة قرعة تصفيات آسيا للناشئين تضع منتخب اليمن في المجموعة الثانية عدن تضبط شحنة خطيرة تضم طائرات مسيرة وأجهزة على متن سفينة قادمة من الصين قبل وصولها إلى الحوثيين (صور) دولة تعلن بشكل مفاجئ عن موعد تلقي أول لقاح مضاد للسرطان فضيحة رقمية: مايكروسوفت في قلب مشروع تجسس إسرائيلي ضخم على ملايين الفلسطينيين السدر يعيد الأمل لشعرك: علاج طبيعي فعّال لتساقط الشعر وزيادة الكثافة الريال اليمني يتحرك في الاتجاه المعاكس وسعر الصرف يفاجئ الجميع .. مؤشرات مفاجئة تُنعش الآمال وتثير التساؤلات إيران تُعدم عالماً نووياً بتهمة خيانة كبرى... أسرار ذرية مقابل عملات رقمية!
جدد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تحذيره، من أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة في عدة محافظات في اليمن، وذلك بحسب مخرجات النماذج العددية المختلفة وتحليل خرائط الطقس.
وتوقّع المركز، في نشرة تحذيرية لمدة 3 أيام،، استمرار هطول أمطار رعدية - بشكل يومي بعضها غزيرة - على طول المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، من صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، وامتدادها غرباً حتى السهول الساحلية.
كما توقّع هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية، على أجزاء من مرتفعات محافظات (حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين) وتمتد لتصل حتى محافظة عدن.
ووجّه مركز التنبؤات، تحذيرا للمواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها.
ودعا إلى عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات، مشدداً على أهمية إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار.