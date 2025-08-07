الطقس المتوقع في اليمن للثلاثة الأيام القادمة

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

جدد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تحذيره، من أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة في عدة محافظات في اليمن، وذلك بحسب مخرجات النماذج العددية المختلفة وتحليل خرائط الطقس.

وتوقّع المركز، في نشرة تحذيرية لمدة 3 أيام،، استمرار هطول أمطار رعدية - بشكل يومي بعضها غزيرة - على طول المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، من صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، وامتدادها غرباً حتى السهول الساحلية.

كما توقّع هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية، على أجزاء من مرتفعات محافظات (حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين) وتمتد لتصل حتى محافظة عدن.

ووجّه مركز التنبؤات، تحذيرا للمواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها.

ودعا إلى عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات، مشدداً على أهمية إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار.