أكثر محافظات اليمن تعرضًا للقمع الحوثي.. أرقام مفزعة

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي بهولندا، عن تصاعد خطير في حملات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها جماعة الحوثي المسلحة بحق المدنيين في محافظة إب، مؤكدة أن هذه الحملات طالت أكثر من 480 شخصًا خلال عامي 2023 و2024 والنصف الأول من 2025، من بينهم 7 نساء و51 طفلًا.

وقالت المنظمة في بيان صدر مؤخرًا، إن محافظة إب باتت الأكثر تضررًا من القمع الحوثي، حيث شنّت الجماعة سبع حملات مسلحة على الأقل استهدفت قرى ومناطق وأحياء سكنية، فضلًا عن حملات ملاحقة روتينية تطال من تصفهم بـ"المعارضين" في مناطق سيطرتها.

وبحسب توثيقات المنظمة، بلغت ذروة هذه الحملات في سبتمبر 2023، حين اعتُقل 95 مدنيًا بينهم 11 طفلًا و6 نساء، فيما شهد سبتمبر 2024 أكبر عملية اعتقال جماعي باختطاف 250 شخصًا، من بينهم 24 طفلًا، وشملت الحملة معلمين وطلابًا وناشطين وإعلاميين وشخصيات مجتمعية.

وأوضحت رايتس رادار أن تلك الاعتقالات رافقتها انتهاكات جسيمة، شملت اقتحام المنازل والمتاجر ومقار العمل، والاعتداء الجسدي واللفظي، والإخفاء القسري، ما خلق حالة من الرعب في أوساط المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال.

وتصدّرت منطقة المشنة قائمة المناطق الأكثر استهدافًا بـ64 حالة اعتقال، تلتها ذي السُفال بـ45 حالة، ثم ضواحي إب بـ35، فالظهار بـ30، وحزم العدين بـ24 حالة.

ومن أبرز الحملات الأخيرة، اقتحام مسلحي الحوثي في 21 يوليو 2025 فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا في إب واعتقال مدير شؤون الموظفين حمود المقبلي، بالتزامن مع مداهمة فرع بنك سبأ واعتقال موظفَين أحدهما نشوان الحاج.

كما طالت الاعتقالات شخصيات أكاديمية واجتماعية، أبرزها الدكتور محمد الشارح والمحامي فضل العمامي.

ووثقت المنظمة اقتحامات ليلية لمنازل أكاديميين بمشاركة عناصر نسائية من "الزينبيات"، بينها اقتحام منزل الدكتور عبدالحميد المصباحي، وتحطيم الأبواب، ومصادرة الهواتف والأجهزة، فضلًا عن اختطاف نجل الأكاديمي المعتقل الدكتور محمد هادي الفلاحي من منزله وإيداعه في سجون الأمن السياسي.

وأدانت رايتس رادار هذه الانتهاكات، معتبرة أنها تمثّل خرقًا صارخًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، محذرة من أن حقوق الضحايا في مقاضاة الجناة لا تسقط بالتقادم.

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، ووقف حملات الملاحقة القمعية، كما حمّلت قيادة الجماعة المسؤولية الجنائية والقانونية عن أي أذى يلحق بالمعتقلين.

واختتم البيان بدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات في محافظة إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.