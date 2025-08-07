قرعة تصفيات آسيا للناشئين تضع منتخب اليمن في المجموعة الثانية

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 166

سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو 2026.

وتشهد التصفيات المؤهلة للبطولة مشاركة 38 منتخباً، تم توزيعها على سبع مجموعات، ثلاث منها تضم ستة منتخبات، وأربع مجموعات تضم خمسة منتخبات.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات الصين وبنغلادش والبحرين وبروناي دار السلام وتيمور الشرقية وسريلانكا، في المجموعة الأولى وتقام مباريات هذه المجموعة في الصين.

وضمت المجموعة الثانية كلا من اليمن ولاوس وقرغيزيا وكمبوديا وغوام وباكستان، وتقام مباريات هذه المجموعة في قيرغيزيا.

وتلعب في المجموعة الثالثة منتخبات ماليزيا وفيتنام وسنغافورة وهونغ كونغ الصين وجزر شمال ماريانا وماكاو، وتقام مبارياتها في فيتنام.

وتضم المجموعة الرابعة إيران والهند وفلسطين والصين تايبيه ولبنان وتقام مبارياتها في الهند.

وتتنافس في المجموعة الخامسة منتخبات أستراليا والعراق والأردن والفلبين وبوتان، وتستضيف الأردن مباريات هذه المجموعة.

في حين ضمت المجموعة السادسة منتخبات تايلاند والكويت وتركمانستان ومنغوليا والمالديف، وتقام المباريات في تايلاند.

أما المجموعة السابعة فتضم إلى جانب ميانمار التي تستضيف المباريات كلا من منتخبات عُمان، وأفغانستان، وسوريا، ونيبال.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على ستة مستويات، بناءً على نظام نقاط مستمد من تصنيفها النهائي في النسخ الثلاث السابقة من النهائيات.

وتقام التصفيات بنظام الدوري من مرحلة واحدة في تجمع مركزي خلال الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر 2025.

ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، لينضموا إلى تسعة منتخبات سبق أن ضمنت تأهلها تلقائياً إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي: قطر، أوزبكستان، السعودية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليابان، طاجيكستان، الإمارات، وإندونيسيا.