فضيحة رقمية: مايكروسوفت في قلب مشروع تجسس إسرائيلي ضخم على ملايين الفلسطينيين

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 144

في تحقيق استقصائي مدوٍّ، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تعاون سري بين شركة "مايكروسوفت" العملاقة ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، يهدف إلى بناء نظام مراقبة شامل يخزن تسجيلات ملايين المكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، على خوادم "مايكروسوفت أزور" السحابية في أوروبا.

ووفقًا للتحقيق، فإن المشروع بدأ فعليًا في عام 2022 بعد اجتماع جمع الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بقائد الوحدة الاستخباراتية يوسي سريئيل في مقر الشركة بواشنطن.

وخلال الاجتماع، حصلت الوحدة على تصريح باستخدام منطقة مخصصة ومعزولة ضمن البنية التحتية السحابية "أزور"، لبناء نظام مراقبة قادر على تخزين أرشيف ضخم من المكالمات اليومية.

مصادر عسكرية أكدت أن هذه البيانات استخدمت لاحقًا لتحديد أهداف للغارات الجوية الإسرائيلية، خصوصًا في غزة، حيث أسفر القصف عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل.

كما أوضح ضباط من الوحدة أن المعلومات جُمعت بطريقة عشوائية، ما أتاح للاستخبارات إعادة تشغيل المكالمات التي يجريها الفلسطينيون وتوظيفها في الابتزاز أو تبرير الاعتقالات.

التقارير أشارت إلى أن النظام أصبح قادرًا على معالجة "مليون مكالمة في الساعة"، وأن البيانات تُخزن في مراكز بيانات تابعة لمايكروسوفت في هولندا وأيرلندا، حيث بلغ حجم البيانات المخزنة حتى يوليو 2025 نحو 11,500 تيرابايت – ما يعادل أكثر من 200 مليون ساعة من المحادثات.

ورغم نفي مايكروسوفت علمها بنوع البيانات المخزنة، وتأكيدها أن شراكتها مع الوحدة كانت "لأغراض الأمن السيبراني فقط"، إلا أن الوثائق المسرّبة واللقاءات مع 11 مصدرًا من داخل الشركة والاستخبارات الإسرائيلية paint a different picture – حيث تصف تعاونًا وثيقًا وسريًا ساهم في تعزيز آلة الحرب والمراقبة الإسرائيلية.

التحقيق يأتي في ظل ضغوط داخلية متصاعدة على مايكروسوفت، بعد احتجاجات من موظفين اتهموا الشركة بالتواطؤ في "جرائم الحرب" في غزة، خاصة بعد أن مُنع موظفوها من استخدام كلمات مثل "فلسطين"، "غزة" و"إبادة جماعية" في المراسلات الداخلية.

الفضيحة الرقمية هذه تفتح الباب لتساؤلات واسعة حول حدود استخدام التكنولوجيا في النزاعات، ودور الشركات الكبرى في التورط، طوعًا أو ضمنيًا، في ممارسات تمسّ بحقوق الإنسان وخصوصية الشعوب تحت الاحتلال.