السدر يعيد الأمل لشعرك: علاج طبيعي فعّال لتساقط الشعر وزيادة الكثافة

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 59

في ظل تصاعد مشكلات تساقط الشعر التي تؤرق الكثيرين، يعود "السدر" ليُثبت مكانته كأحد أقدم وأقوى الحلول الطبيعية الفعالة لنمو الشعر واستعادة كثافته.

ويستعرض موقع "الكونسلتو"، وفقًا لمصادر متخصصة مثل "naturallday"، الفوائد المتعددة لمسحوق السدر، المشتق من أوراق شجرة السدر التي تنمو في مناطق الشرق الأوسط وآسيا، والتي استُخدمت منذ قرون في العناية بالشعر والبشرة.

فوائد السدر للشعر: مسحوق السدر يحتوي على مركبات "الصابونين" التي تعمل كمنظف طبيعي لفروة الرأس، وتُخلصها من الشوائب والدهون الزائدة، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الشعر.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتُسهم في تقوية الشعر ومنحه كثافة ولمعانًا طبيعيًا.

غني بالعناصر المغذية: يحتوي السدر على فيتامين C، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل الحديد والكالسيوم، ما يجعله مكمّلًا طبيعيًا رائعًا لدعم صحة الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

طريقة الاستخدام: للحصول على أقصى فائدة، يمكن خلط مسحوق السدر بالماء الفاتر للحصول على قوام عجيني ناعم، يُوزع على الشعر بدءًا من الجذور ويُترك لمدة نصف ساعة قبل شطفه.

ويمكن تعزيز تأثيره بإضافة مكونات طبيعية أخرى مثل العسل أو زيت الزيتون أو الزبادي، بحسب نوع الشعر واحتياجاته.

هل جربت السدر من قبل؟ ربما حان الوقت للعودة إلى الطبيعة!