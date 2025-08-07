الريال اليمني يتحرك في الاتجاه المعاكس وسعر الصرف يفاجئ الجميع .. مؤشرات مفاجئة تُنعش الآمال وتثير التساؤلات

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت أسواق الصرف في اليمن، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، تحركاً لافتاً ومفاجئاً في أسعار العملات الأجنبية، أعاد الأمل في تعافي الريال اليمني بعد فترة طويلة من الانهيار.

في العاصمة المؤقتة عدن، سجّل الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و430 للبيع، فيما تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 1618 ريالاً للشراء و1636 للبيع، في انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الماضية، لكنه يشير إلى بداية مسار مختلف، بحسب مراقبين.

أما في صنعاء، فقد حافظت الأسعار على استقرارها عند مستويات منخفضة نسبياً، حيث بلغ سعر الريال السعودي 140 ريالاً للشراء و140.5 للبيع، والدولار الأميركي 535 ريالاً للشراء و540 للبيع.

هذا التحسن النسبي يطرح تساؤلات بين المتابعين حول ما إذا كانت هذه بداية لانفراجة اقتصادية حقيقية أم مجرد موجة مؤقتة، في ظل تحركات غير معلنة في الكواليس الاقتصادية ومؤشرات غير واضحة من الجهات النقدية.

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن اليمني أي بصيص أمل، يبقى المشهد غامضاً... لكن التحسّن الأخير يفتح باب التفاؤل من جديد.