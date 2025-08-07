السدر يعيد الأمل لشعرك: علاج طبيعي فعّال لتساقط الشعر وزيادة الكثافة الريال اليمني يتحرك في الاتجاه المعاكس وسعر الصرف يفاجئ الجميع .. مؤشرات مفاجئة تُنعش الآمال وتثير التساؤلات إيران تُعدم عالماً نووياً بتهمة خيانة كبرى... أسرار ذرية مقابل عملات رقمية! صلاح يقترب من الرحيل الصادم.. عرض سعودي خيالي يهدد بقاءه في ليفربول! الذهب يلمع مجددًا وسط عاصفة سياسية.. والدولار في دوامة الهبوط البنك المركزي بعدن يصدر قرارات جديدة بإيقاف شركات صرافة جديدة التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج اتهامات للحوثيين بنهب 75% من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن سلاح حزب الله اللبناني بين لاءات قاسم سليماني وخطة الجيش والموقف الأمريكي إيران تعدم مواطن قالت أنه سرب معلومات أدت الى اغتيال إسرائيل عالم نووي كبير
في خطوة أثارت ضجة داخل إيران وخارجها، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، مساء أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق العالم النووي روزبه وادي، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وتسريب معلومات حساسة عن البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية أن وادي، الذي كان يعمل في جهة حكومية "حساسة"، استغل منصبه للوصول إلى بيانات سرية، وقام بتمريرها إلى إسرائيل، ما أدى -بحسب الرواية الرسمية- إلى تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت علماء إيرانيين. ووفقاً للمصادر، جُنِّد وادي عبر الإنترنت، والتقى ضباط الموساد خمس مرات خلال زياراته لفيينا.
كما نقل معلومات مشفرة عن موقع نووي، مقابل حصوله على عملات رقمية، مستخدماً أدوات متقدمة وطرقاً سرية.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن العالم المُدان كان عضواً في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وحاصلًا على درجة الدكتوراه في هندسة المفاعلات النووية من جامعة "أمير كبير" التقنية.
وتعد هذه أول حالة إعدام يتم الإعلان عنها على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل منذ 12 يوماً، مما يعطيها بعداً سياسياً وأمنياً بالغ الحساسية في توقيت شديد التوتر.