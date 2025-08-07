إيران تُعدم عالماً نووياً بتهمة خيانة كبرى... أسرار ذرية مقابل عملات رقمية!

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في خطوة أثارت ضجة داخل إيران وخارجها، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، مساء أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق العالم النووي روزبه وادي، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وتسريب معلومات حساسة عن البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت وكالة "ميزان" الرسمية أن وادي، الذي كان يعمل في جهة حكومية "حساسة"، استغل منصبه للوصول إلى بيانات سرية، وقام بتمريرها إلى إسرائيل، ما أدى -بحسب الرواية الرسمية- إلى تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت علماء إيرانيين. ووفقاً للمصادر، جُنِّد وادي عبر الإنترنت، والتقى ضباط الموساد خمس مرات خلال زياراته لفيينا.

كما نقل معلومات مشفرة عن موقع نووي، مقابل حصوله على عملات رقمية، مستخدماً أدوات متقدمة وطرقاً سرية.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن العالم المُدان كان عضواً في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وحاصلًا على درجة الدكتوراه في هندسة المفاعلات النووية من جامعة "أمير كبير" التقنية.

وتعد هذه أول حالة إعدام يتم الإعلان عنها على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل منذ 12 يوماً، مما يعطيها بعداً سياسياً وأمنياً بالغ الحساسية في توقيت شديد التوتر.