صلاح يقترب من الرحيل الصادم.. عرض سعودي خيالي يهدد بقاءه في ليفربول!

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 140

رغم تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح تلقى عرضاً مغرياً للغاية من الدوري السعودي للمحترفين، وصف بـ"الصعب رفضه"، ما أعاد الجدل بشأن مستقبله مع "الريدز".

وبحسب صحيفة "فيخايس" الإسبانية، فإن صلاح يفكر بجدية في خوض تحدٍ جديد بعد موسم 2025/2026، وسط توقعات متزايدة بأنه سيغادر قلعة "أنفيلد" في عام 2026، خاصة مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهة مفضلة.

العرض السعودي جاء في وقت يعيش فيه صلاح قمة تألقه، حيث سجل الموسم الماضي 34 هدفاً وصنع 23 هدفاً، مساهماً في تتويج ليفربول بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول عام 2017 قادماً من روما، وحقق منذ ذلك الحين جميع البطولات الكبرى تقريباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.