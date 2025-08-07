السدر يعيد الأمل لشعرك: علاج طبيعي فعّال لتساقط الشعر وزيادة الكثافة الريال اليمني يتحرك في الاتجاه المعاكس وسعر الصرف يفاجئ الجميع .. مؤشرات مفاجئة تُنعش الآمال وتثير التساؤلات إيران تُعدم عالماً نووياً بتهمة خيانة كبرى... أسرار ذرية مقابل عملات رقمية! صلاح يقترب من الرحيل الصادم.. عرض سعودي خيالي يهدد بقاءه في ليفربول! الذهب يلمع مجددًا وسط عاصفة سياسية.. والدولار في دوامة الهبوط البنك المركزي بعدن يصدر قرارات جديدة بإيقاف شركات صرافة جديدة التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج اتهامات للحوثيين بنهب 75% من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن سلاح حزب الله اللبناني بين لاءات قاسم سليماني وخطة الجيش والموقف الأمريكي إيران تعدم مواطن قالت أنه سرب معلومات أدت الى اغتيال إسرائيل عالم نووي كبير
رغم تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح تلقى عرضاً مغرياً للغاية من الدوري السعودي للمحترفين، وصف بـ"الصعب رفضه"، ما أعاد الجدل بشأن مستقبله مع "الريدز".
وبحسب صحيفة "فيخايس" الإسبانية، فإن صلاح يفكر بجدية في خوض تحدٍ جديد بعد موسم 2025/2026، وسط توقعات متزايدة بأنه سيغادر قلعة "أنفيلد" في عام 2026، خاصة مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهة مفضلة.
العرض السعودي جاء في وقت يعيش فيه صلاح قمة تألقه، حيث سجل الموسم الماضي 34 هدفاً وصنع 23 هدفاً، مساهماً في تتويج ليفربول بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي.
يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول عام 2017 قادماً من روما، وحقق منذ ذلك الحين جميع البطولات الكبرى تقريباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.