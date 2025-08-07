الذهب يلمع مجددًا وسط عاصفة سياسية.. والدولار في دوامة الهبوط

الخميس 07 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الخميس، مدفوعة بتجدد الطلب على الملاذات الآمنة، عقب تصعيد تجاري جديد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، في خطوة عمّقت الخلافات بين واشنطن ونيودلهي، خصوصًا بعد استمرار الهند في استيراد النفط الروسي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3378.18 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% لتسجل 3445.60 دولار.

وقال كبير محللي السوق في شركة "KCM Trade"، تيم ووترر: > "تهديدات ترامب المتكررة بشأن الرسوم الجمركية تجعل الذهب خياراً دفاعياً جذاباً للمستثمرين".

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي هبوطه أمام سلة من العملات الرئيسية، مدفوعاً بتزايد التوقعات حول توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن تسييس المؤسسات الأمريكية الحساسة.

كما ينتظر المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية، عقب صدور بيانات وظائف غير زراعية مخيبة للآمال الأسبوع الماضي، ما ساهم في الضغط على العملة الخضراء.

واستقر مؤشر الدولار عند 98.133 بعد تراجع بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة.

وتلقى اليورو دعماً قبيل محادثات مرتقبة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، فيما يترقب الجنيه الإسترليني قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

في السياق، أقال ترامب المسؤولة عن بيانات العمل الأخيرة التي لم تعجبه، مما أثار جدلاً سياسياً إضافياً حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يُنتظر فيه ترشيحه لمنصبي رئيس البنك المركزي وعضو مجلس المحافظين.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في IG:

"الدولار يتعرض لضغوط مزدوجة؛ من بيانات اقتصادية ضعيفة ومناخ سياسي مضطرب، بينما يبقى التقدم نحو السلام في أوكرانيا محفزًا محتملاً لليورو".