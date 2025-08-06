البنك المركزي بعدن يصدر قرارات جديدة بإيقاف شركات صرافة جديدة

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – قرارًا رسميًا برقم (17) لسنة 2025، قضى بـإيقاف الترخيص الممنوح لإحدى شركات الصرافة وإغلاق مقرها بشكل نهائي، وذلك بناءً على مخالفات جسيمة.

ووفق القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، فإن الشركة المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقوانين والأنظمة، منها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، وقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (15) لسنة 1996، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على “توصيات الجهات الرقابية المختصة”، وبعد الاطلاع على الوقائع والوثائق التي تثبت المخالفات المرتكبة من قبل الشركة، دون أن يُكشف عن اسمها في البيان.

وشدد البنك المركزي في قراره على أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ الإغلاق والإشراف على الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار، ابتداءً من تاريخ صدوره في 6 أغسطس 2025، الموافق 12 صفر 1447 هـ.

ويأتي هذا القرار في إطار الحملة الواسعة التي ينفذها البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية لإصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.