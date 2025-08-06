التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري، بدء اجراءات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2024م.

وأوضح الدكتور الجفري، أنه تم بدء اجراءات التحويل لمستحقات الربع الثاني للعام 2024 م، بعد ان تم تحويل مستحقات الربع الاول لنفس العام خلال الايام الماضية من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة.

واشار الجفري، الى ان قطاع البعثات استكمل إعداد الربع الثالث للعام 2024م لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه، بحسب وكالة سبأ.