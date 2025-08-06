حكام الدوري الإيطالي سيعلنون قرارات حكم الفيديو المساعد للجمهور

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 89

قال جيانلوكا روكي مسؤول اختيار الحكام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء لوسائل إعلام محلية إن الحكام سيبدأون في الإعلان عن القرارات المتخذة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للجماهير في المدرجات وعبر شاشات التلفزيون اعتبارا من الموسم المقبل.

ووصف روكي الخطوة بأنها خطوة مهمة إلى الأمام في التواصل بين الحكام والجمهور، مشيرا إلى أن الهدف هو جعل القرارات التحكيمية أسرع وأكثر وضوحا.

وقال روكي “لدينا مجموعة مختارة من الحكام، ونريد التأكد من أن تكون اللغة (لمخاطبة الجمهور) موحدة قدرة الإمكان حتى تكون القرارات واضحة للجمهور”.

وتمت دراسة فكرة قيام الحكام بشرح القرارات للجمهور في بلدان مثل ألمانيا وإنجلترا.

وينطلق موسم الدوري الإيطالي يوم 23 أغسطس آب الجاري.