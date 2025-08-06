مدرب ليفربول يؤكد ضرورة تعزيز النادي مع تصاعد المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 06 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - رويترز

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قال أرنه سلوت مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد ترك الفريق بحاجة للإبداع لكن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتز يمكن أن يساعد في تعويض هذا النقص.

وحطم ليفربول رقمه القياسي في الانتقالات في يونيو حزيران الماضي بتعاقده مع فيرتز وتعزيز خياراته الهجومية، إذ سجل الدولي الألماني 57 هدفا وقدم 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة مع باير ليفركوزن.

ولعب فيرتز بقميص ليفربول لأول مرة في أنفيلد أمس الاثنين، وقدم أداء مثيرا للإعجاب في فوز نادي مرسيسايد 3-2 على أتليتيك بيلباو الإسباني في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وقال سلوت للصحفيين “أعتقد أن هناك دائما مجالا للتحسين في كل جانب. وكما ذكرت، في رأيي أننا أضفنا بعض الأسلحة الجديدة. لذلك، يتمتع فلوريان (فيرتز) بقدر كبير من الإبداع في الثلث الهجومي.

“فقدنا الكثير من الإبداع في الدفاع برحيل ترينت (ألكسندر-أرنولد). كانت تمريراته العرضية وخياراته عند الركض مميزة للغاية – أعتقد أن فلو يمتلك هذه الجودة أيضا في مركز مختلف تماما.

“لكنه يجلب هذا الإبداع، وسرعة هوجو (إيكيتيكي) وكذلك سرعة الظهيرين – ميلوش (كيركيز) وجيريمي (فريمبونج) اليوم (أمس)”.

وكان ليفربول، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليعادل الرقم القياسي للفوز باللقب 20 مرة، مشغولا في سوق الانتقالات إذ يتطلع للبناء على نجاح الموسم الماضي.

وقال سلوت إنه من الضروري تعزيز الفريق.

وأضاف “منافسونا لا يكتفون بالجلوس مكتوفي الأيدي. لا يقتصر الأمر على سعيهم للتحسين فحسب، بل تعاقدوا أيضا مع العديد من اللاعبين كما فعلنا جميعا. لذلك من المتوقع أن يكون الدوري الممتاز مثيرا العام المقبل أيضا”.

ويواجه ليفربول فريق كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة درع المجتمع يوم الأحد المقبل قبل أن يبدأ الدفاع عن لقب الدوري ضد بورنموث على ملعب أنفيلد في 15 أغسطس آب الحالي.