شاهد.. مقارنة بين الأسعار الجديدة والسابقة لمادة القمح في اليمن بعد التحسن الكبير في قيمة العملة

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تراجعت أسعار المواد الغذائية، في مناطق الحكومة اليمنية، متأثرة بالانخفاض الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
في الجدول التالي المرفق، مثال مقارنة بين الأسعار السابقة والحالية لمادة القمح، التي تعد اكثر احتياجات المواطنين استهلاكًا، حيث نلحظ تخفيض كبير في أسعار دقيق السنابل، وصل إلى 37%، تماشيًا مع التحسن الذي شهدته العملة اليمنية في مناطق الحكومة الشرعية، فقد تراجع سعر صرف الريال السعودي الى 428 بدلا عن 750 ريالا.
وطالب مواطنون- عبر مأرب برس- بأن تنخفض أكثر، أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية، بنسبة تصل الى النصف عن سعرها السابق، مع ضرورة ضبط ومعاقبة التجار الذين لا يلتزمون بالأسعار الجديدة.